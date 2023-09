Ρωσία: Ο πύραυλος Σογιούζ έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το διαστημόπλοιο Soyuz MS-24 με επιβαίνοντες την Αμερικανίδα Loral O'Hara και τους Ρώσους Oleg Kononenko και Nikolai Chub έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως ανέφερε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Ο ρωσικός πύραυλος εκτοξεύτηκε σήμερα Παρασκευή (15/09), μια σπάνια πλέον, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων, συνεργασία των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Ο πύραυλος αποκολλήθηκε στις 18.44 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν.

#Soyuz MS-24 to launch to #ISS today from Baikonur, Kazakhstan, with a crew of three.

