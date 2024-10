Προ των πυλών ηλιακή έκλαμψη μεγέθους X-class - «Μπορούν να διαταράξουν την ατμόσφαιρα», αναφέρει η NASA

Προ των πυλών βρίσκεται μια τεράστια ηλιακή έκλαμψη, ως αποτέλεσμα μιας έκρηξης που εκτυλίχθηκε στον ήλιο, η οποία έχει κατηγοριοποιηθεί και ως X-class.

Οι ηλιακές εκλάμψεις, σύμφωνα με τη NASA, είναι ισχυρές εκρήξεις ενέργειας που μπορεί να επηρεάζουν τις ραδιοεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα σήματα πλοήγησης.

The Sun emitted a strong solar flare on Oct. 1, 2024, peaking at 6:20 p.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X7.1. https://t.co/f7SzzdUkMz pic.twitter.com/LI3OQ7zp7E