Νόμπελ Χημείας: Απονέμεται σε τρεις επιστήμονες

Το Νόμπελ Χημείας 2022 απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών σε τρεις επιστήμονες για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της «βιοορθογωνικής χημείας» και της Χημείας γενικότερα.

Πρόκειται για τους Κάρολιν Μπερτότσι, Μόρτεν Μέλνταλ και Μπάρι Σάπρλες (Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal και K. Barry Sharpless).

Ο όρος βιοορθογωνική χημεία αναφέρεται σε οποιαδήποτε χημική αντίδραση που μπορεί να συμβεί μέσα σε ζωντανά συστήματα χωρίς να παρεμβαίνει σε εγγενείς βιοχημικές διεργασίες.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4