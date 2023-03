NASA: Αστεροειδής μπορεί να καταστρέψει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2046

Ο αστεροειδής γνωστός ως 2023 DW έχει πλάτος 50 μέτρα και πιθανότητα 1 προς 607 να χτυπήσει τη Γη - αλλά όχι για τις επόμενες δύο δεκαετίες τουλάχιστον.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο συγκεκριμένος αστεροειδής θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου - το 2046.

Ο αστεροειδής πλάτους 50 μέτρων, γνωστός ως 2023 DW, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί περισσότερες από δύο δεκαετίες για να μας φτάσει, ίσως και τρεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανακάλυψε τον 2023 DW στις 26 Φεβρουαρίου και εκτίμησε ότι η πιθανότητα να επηρεάσει τη Γη είναι μία στις 607. Ο οργανισμός προέβλεψε επίσης ότι ο αστεροειδής θα μπορούσε ενδεχομένως να χτυπήσει στις 14 Φεβρουαρίου 2046.

Ο αστεροειδής προβλέπεται να έχει το μήκος μιας ολυμπιακής πισίνας, ανέφερε το CBS News, αν και η «αβεβαιότητα για το μέγεθός του μπορεί να είναι μεγάλη».

Οι επιστήμονες έχουν προσθέσει το 2023 DW στη λεγόμενη «λίστα κινδύνου», η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα αντικείμενα που αιωρούνται στο διάστημα και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη Γη. Το κατέταξαν στο ένα στην κλίμακα του Τορίνο, μια μέθοδο που αναπτύχθηκε το 1999 και αξιολογεί τον κίνδυνο σύγκρουσης διαστημικών αντικειμένων με τη Γη.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες αναμένουν ότι ο αστεροειδής «δεν ενέχει ασυνήθιστο επίπεδο κινδύνου» και «η πιθανότητα σύγκρουσης είναι εξαιρετικά απίθανη, χωρίς να υπάρχει λόγος δημόσιας προσοχής ή δημόσιας ανησυχίας», σύμφωνα με το Κέντρο για Αντικείμενα Κοντά στη Γη της Nasa. Όμως ο 2023 DW ξεχωρίζει από τους άλλους 1.448 αστεροειδείς στον κατάλογο κινδύνου, καθώς είναι ο μόνος με κατάταξη μεγαλύτερη από 0.

Το γραφείο συντονισμού της πλανητικής άμυνας της Nasa δήλωσε στο CBS News ότι ο κίνδυνος σύγκρουσής του με τη Γη είναι προς το παρόν «πολύ μικρός». Ο Ιταλός αστρονόμος Piero Sicoli προέβλεψε ότι η πιθανότητα να χτυπήσει ο 2023 DW τη Γη είναι 1 στις 400 και επινόησε έναν χάρτη που προβλέπει πού θα μπορούσε να χτυπήσει ο αστεροειδής. «Σίγουρα, αυτή η πιθανότητα θα αποκλειστεί σύντομα», έγραψε στο Twitter.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP