Κομήτης διαλύεται μπροστά στο τηλεσκόπιο Hubble: Μια τυχαία ανακάλυψη με επιστημονική αξία (vid)

Προς τα τέλη του περασμένου έτους, ένας κομήτης διαλύθηκε σε κομμάτια καθώς διέσχιζε το Ηλιακό Σύστημα. Με τις «ελάχιστες πιθανότητες», η βίαιη αυτή διάσπαση καταγράφηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, το οποίο έτυχε να παρατηρεί τον κομήτη τη στιγμή της διάλυσής του.

Σύμφωνα με το IFL Science, ο κομήτης C/2025 K1 (ATLAS), γνωστός ως K1, εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2025 μέσω του συστήματος Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, της ίδιας αστρονομικής έρευνας που είχε εντοπίσει και τον 3I/ATLAS.

Ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος από έναν μέσο κομήτη, με διάμετρο περίπου 8 χιλιομέτρων, και παρουσίαζε μια ασυνήθιστη χημική σύσταση με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Στις 8 Οκτωβρίου 2025, ο K1 έφτασε στο περιήλιο, το σημείο της τροχιάς του όπου πλησίασε περισσότερο τον Ήλιο, περνώντας σε απόσταση περίπου 49 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Κομήτες αυτού του τύπου συχνά δεν επιβιώνουν από τόσο κοντινές διελεύσεις, είτε εξατμίζονται είτε διαλύονται λόγω της έντονης θερμότητας και των δυνάμεων βαρύτητας. Ο K1 αρχικά φάνηκε να αντέχει, όμως η πορεία αυτή τελικά τον εξάντλησε.

Οι εικόνες του Hubble, που λήφθηκαν στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου, δείχνουν τον κομήτη να διασπάται σε τουλάχιστον τέσσερα κομμάτια, το καθένα με τη δική του κόμη – το νέφος αερίων και σκόνης που περιβάλλει τον πυρήνα ενός κομήτη. Ένα από τα μικρότερα θραύσματα διασπάστηκε περαιτέρω.

Η παρατήρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα τύχης. Οι επιστήμονες προσπαθούσαν αρχικά να καταγράψουν τη διάλυση άλλου κομήτη, αλλά όταν αυτός δεν ήταν ορατός, στράφηκαν στον K1, ο οποίος άρχισε απροσδόκητα να καταρρέει.

Η καταγραφή αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Οι επιστήμονες μπορούν να ανασυνθέσουν το πότε και πώς έγινε η διάσπαση, παρακολουθώντας τα θραύσματα. Παράλληλα, εντοπίστηκε ένα παράδοξο: υπήρξε καθυστέρηση ανάμεσα στη διάλυση και στην αύξηση της φωτεινότητας του κομήτη.

Μία εξήγηση είναι ότι ένα στρώμα σκόνης κάλυψε αρχικά τον πάγο πριν εκτιναχθεί, ενώ μια άλλη ότι η θερμότητα συσσωρεύτηκε εσωτερικά πριν προκαλέσει έκρηξη σκόνης.

Ο K1 πλέον δεν υπάρχει. Έχει μετατραπεί σε νέφος θραυσμάτων περίπου 400 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και κατευθύνεται εκτός του Ηλιακού Συστήματος, χωρίς να αναμένεται να επιστρέψει.