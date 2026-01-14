Κλιματική αλλαγή: To 2025 ήταν ένα από τα 3 θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί στα χρονικά

Το 2025 ήταν ένα από τα τρία θερμότερα που έχουν καταγραφεί στον πλανήτη, σύμφωνα με την Παγκόσμια Μετεωρολογική Οργάνωση (WMO) την Τετάρτη, ενώ επιστήμονες της ΕΕ επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι μέσες θερμοκρασίες έχουν πλέον υπερβεί τα 1,5 βαθμούς Κελσίου της υπερθέρμανσης του πλανήτη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την έναρξη των καταγραφών.

Ο WMO, ο οποίος συγκεντρώνει οκτώ σύνολα δεδομένων για το κλίμα από όλο τον κόσμο, ανέφερε ότι έξι από αυτά - συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βρετανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας - κατέταξαν το 2025 ως το τρίτο θερμότερο, ενώ δύο το κατέταξαν ως το δεύτερο θερμότερο στα 176 χρόνια καταγραφής.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) επιβεβαίωσε επίσης σε στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη ότι το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος στην παγκόσμια καταγραφή θερμοκρασιών, η οποία χρονολογείται από το 1850.

Και τα οκτώ σύνολα δεδομένων επιβεβαίωσαν ότι τα τελευταία τρία χρόνια ήταν τα τρία θερμότερα του πλανήτη από την έναρξη των καταγραφών, σύμφωνα με τον WMO. Το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ήταν το 2024.

Μέσος όρος θέρμανσης

Οι μικρές διαφορές στις κατατάξεις των συνόλων δεδομένων αντανακλούν τις διαφορετικές μεθοδολογίες και τους τύπους μετρήσεων που χρησιμοποιούνται, οι οποίες περιλαμβάνουν δορυφορικά δεδομένα και μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς.

Το ECMWF ανέφερε ότι το 2025 ολοκλήρωσε επίσης την πρώτη τριετία κατά την οποία η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ήταν 1,5 °C πάνω από την προ-βιομηχανική εποχή - το όριο πέρα από το οποίο οι επιστήμονες αναμένουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, μερικές από τις οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες.

«Το 1,5 °C δεν είναι το άκρο του γκρεμού. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κάθε κλάσμα του βαθμού έχει σημασία, ιδίως για την επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, στρατηγική υπεύθυνη για το κλίμα στο ECMWF.

Η ίδια αναμένει το 2026 να είναι ένα από τα πέντε θερμότερα έτη του πλανήτη.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, οι κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να αποφύγουν την υπέρβαση των 1,5 °C της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μετρούμενη ως μέση θερμοκρασία δεκαετίας σε σύγκριση με τις προ-βιομηχανικές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, η αποτυχία τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σημαίνει ότι ο στόχος αυτός ενδέχεται να παραβιαστεί πριν από το 2030, μια δεκαετία νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί όταν υπογράφηκε η Συμφωνία του Παρισιού το 2015, σύμφωνα με το ECMWF.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ. «Η επιλογή που έχουμε τώρα είναι πώς να διαχειριστούμε καλύτερα την αναπόφευκτη υπέρβαση και τις συνέπειές της στις κοινωνίες και τα φυσικά συστήματα».

Σύμφωνα με το ECMWF, επί του παρόντος, το μακροπρόθεσμο επίπεδο θέρμανσης του πλανήτη είναι περίπου 1,4 °C υψηλότερο από το προ-βιομηχανικό επίπεδο. Με βάση τις βραχυπρόθεσμες μετρήσεις, οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τα 1,5 °C για πρώτη φορά το 2024.

Η NOAA ανέφερε ότι το 2025 ξεπέρασε τον προ-βιομηχανικό μέσο όρο κατά 1,34 °C ή 2,41 °F.

Η αμερικανική υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι η θερμότητα των ανώτερων στρωμάτων των ωκεανών έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, υποδηλώνοντας ότι οι ωκεανοί της Γης έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα θερμότητας, γεγονός που οδηγεί σε ισχυρότερες καταιγίδες, βαρύτερες βροχοπτώσεις και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Η υπέρβαση του μακροπρόθεσμου ορίου των 1,5 °C θα οδηγήσει σε πιο ακραίες και εκτεταμένες επιπτώσεις, όπως θερμότερες και μακρύτερες καύσωνες, καθώς και ισχυρότερες καταιγίδες και πλημμύρες.

Ήδη το 2025, οι πυρκαγιές στην Ευρώπη προκάλεσαν τις υψηλότερες συνολικές εκπομπές που έχουν καταγραφεί ποτέ, ενώ επιστημονικές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή, όπως ο τυφώνας Μελίσα στην Καραϊβική και οι βροχές στο Πακιστάν, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων σε πλημμύρες.

Παρά την επιδείνωση των επιπτώσεων, η κλιματική επιστήμη αντιμετωπίζει πολιτική αντίδραση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή ως «τη μεγαλύτερη απάτη», αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα από δεκάδες οργανισμούς του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Η μακροχρόνια συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, προκαλείται κυρίως από τον άνθρωπο και επιδεινώνεται. Η κύρια αιτία της είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα.