Κίνα: «Πράσινο φως» για εμπορική χρήση εγκεφαλικού εμφυτεύματος

Η Κίνα ενέκρινε το πρώτο της προϊόν επεμβατικής διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ρυθμιστικό ορόσημο στην προσπάθεια των νεοφυών επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν αμερικανικούς ανταγωνιστές, όπως η Neuralink του Ίλον Μασκ.

Η κινεζική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων, η Εθνική Διοίκηση Ιατρικών Προϊόντων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στην Neuracle Technology για ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα για ενήλικες ασθενείς που είναι μερικώς παράλυτοι λόγω τραυματισμού του νωτιαίου μυελού. Σε κλινικές δοκιμές, το προϊόν διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) της Neuracle βοήθησε τους ασθενείς να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κρατούν και να αρπάζουν αντικείμενα με τα χέρια τους.

Η εταιρεία ανήκει σε μια ομάδα κινεζικών νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνολογίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ελέγχουν υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό τους. Αυτές οι εταιρείες λαμβάνουν ισχυρή υποστήριξη από το κράτος, το οποίο έχει ορίσει το BCI ως μία από τις έξι στρατηγικές βιομηχανίες του μέλλοντος στο τελευταίο πενταετές σχέδιό του. Έχοντας θέσει ως στόχο την ανάπτυξη εταιρειών παγκόσμιας εμβέλειας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να απλοποιήσει τη διαδικασία ρυθμιστικής αξιολόγησης και να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για την αποζημίωση ακόμη και πριν τα προϊόντα φτάσουν στην αγορά.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το πρόσφατα εγκεκριμένο προϊόν της Neuracle — το οποίο έχει δοκιμαστεί σε 36 ασθενείς — είναι ένα πλήρες σύστημα που περιλαμβάνει εμφυτευμένους αισθητήρες εγκεφάλου, καθώς και ρομποτικό γάντι, χειρουργικά εργαλεία, αλγόριθμο αποκωδικοποίησης εγκεφαλικών σημάτων, λογισμικό ιατρικών εξετάσεων και λογισμικό κλινικής διαχείρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εγκριθεί μόνο για άτομα που διατηρούν κάποια λειτουργία στον άνω βραχίονα τους —μια σχετικά περιορισμένη εφαρμογή σε σύγκριση με πιο προηγμένα εμφυτεύματα που έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν πλήρως παράλυτους ασθενείς να περιηγούνται στο Διαδίκτυο, να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να παίζουν βιντεοπαιχνίδια.

Αυτός ο περιορισμός οφείλεται εν μέρει στο σχεδιασμό του εμφυτεύματος της Neuracle, το οποίο έχει λιγότερα κανάλια ανίχνευσης σημάτων και τοποθετείται έξω από την εξωτερική μεμβράνη του εγκεφάλου, σε σύγκριση με άλλες συσκευές που διαθέτουν περισσότερα κανάλια ή τοποθετούνται πιο κοντά στον εγκέφαλο.