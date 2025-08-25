ΗΠΑ: Η πρώτη μόλυνση ανθρώπου από το σαρκοφάγο σκουλήκι new world screwworm

Η πρώτη περίπτωση ανθρώπινης μόλυνσης από το σαρκοφάγο σκουλήκι new world screwworm εντοπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομοσπονδιακή υπουργείου Υγείας τη Δευτέρα.

Η περίπτωση, που αφορά ένα άτομο που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Ελ Σαλβαδόρ, επιβεβαιώθηκε στις 4 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άντριου Γ. Νίξον στο Reuters, που πρώτο δημοσίευσε την είδηση.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εισαγωγή αυτού του παράσιτου είναι πολύ χαμηλός», δήλωσε.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές της αμερικανικής βιομηχανίας βοείου κρέατος, ότι ένα άτομο στο Μέριλαντ προσβλήθηκε από το παράσιτο μετά από επίσκεψη στη Γουατεμάλα, χωρίς να είναι σαφές αν η αναφορά αυτή αφορά την ίδια περίπτωση.

Το NBC μετέδωσε πως το παράσιτο μπορεί να καταστρέψει κοπάδια βοοειδών και είναι διαδεδομένο σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού. Μπορεί να καταστρέψει την άγρια φύση και ακόμη και να σκοτώσει κατοικίδια ζώα.

Στη δεκαετία του 1980 και του 1990 σημειώθηκαν σοβαρές επιδημίες στην Κεντρική Αμερική και το παράσιτο εξαλείφθηκε με μεγάλο κόστος, για να επανέλθει τα τελευταία δύο χρόνια.

Η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Μπρουκ Λ. Ρόλινς ταξίδεψε στο Τέξας για να ανακοινώσει ένα πενταμερές σχέδιο για την καταπολέμηση του σκουληκιού στις 15 Αυγούστου.

Αυτό περιλαμβάνει σχέδια για την αναπαραγωγή δισεκατομμυρίων μυγών για την αποστείρωση του παρασίτου και την απόρριψή τους από τον αέρα πάνω από το νότιο Τέξας και το Μεξικό, με την ελπίδα να σταματήσει η εξάπλωση του παρασίτου.

Οι αποστειρωμένες αρσενικές μύγες ζευγαρώνουν με τις θηλυκές, αλλά τα αυγά δεν εκκολάπτονται. Τελικά, ο πληθυσμός μειώνεται και εξαφανίζεται. Αυτή η τεχνική λειτούργησε τη δεκαετία του 1960, όταν οι ΗΠΑ υπέστησαν την τελευταία επιδημία του σκουληκιού.