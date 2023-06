Halla: Ο πλανήτης που δεν θα έπρεπε να υπάρχει

Νέα δεδομένα στην αστρονομία φέρνει η ανακάλυψη ενός πλανήτη ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει αλλά να τον έχει «καταβροχθίσει» το άστρο του. Η ανακάλυψη έγινε από αστρονόμους από το Ινστιτούτο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης, ο δε πλανήτης είναι ο 8 UMi b, που επίσημα ονομάζεται Halla· μοιάζει με τον Δία και περιστρέφεται γύρω από το ερυθρό γιγάντιο άστρο Baekdu (8 UMi), σε απόσταση μόλις το μισό της απόστασης που χωρίζει τη Γη από τον Ήλιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ομάδα των αστρονόμων ανακάλυψε ότι ο Halla συνεχίζει να υπάρχει, και διαπίστωσε ότι το άστρο καίει ήλιο στον πυρήνα του, γεγονός που σηματοδοτεί ότι στο παρελθόν επεκτάθηκε πάρα πολύ ως ερυθρό γιγάντιο αστέρι. Το άστρο πιθανώς διογκώθηκε έως και 1,5 φορά καταπίνοντας τον πλανήτη κατά τη διαδικασία, πριν συρρικνωθεί στο σημερινό του μέγεθος, μόλις στο ένα δέκατο.

Ωστόσο, ο πλανήτης συνεχίζει να υπάρχει, αποτελώντας έναν «εξαιρετικό επιζώντα», όπως δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μαρκ Χον – η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature».

