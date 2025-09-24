Χ. Ταραντίλης: Στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες παγκοσμίως

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Χρήστος Ταραντίλης συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του φημισμένου πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην βουλευτής Επικρατείας και πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας στο ελληνικό κοινοβούλιο βρίσκεται ανάμεσα στο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων, με σημαντικό έργο στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας (operational research) και της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence).

Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε ανάλυση επιστημονικών δεικτών, όπως ο αριθμός των αναφορών, ο δείκτης επιδραστικότητας (h-index) και ο δείκτης αξιολόγησης (c-score), που συνδυάζει την ποιότητα και την ποσότητα των δημοσιεύσεων με την επιδραστικότητα των επιστημόνων. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία, ενώ τα δεδομένα αφορούν ολόκληρη την επιστημονική πορεία των επιστημόνων μέχρι το τέλος του 2024.

Το επιστημονικό έργο του κ. Ταραντίλη εστιάζεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης και στη λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα (data-driven decision making), σε τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, οι μεταφορές, η άμυνα και η πολιτική προστασία. Από το 2023 ο κ. Ταραντίλης είναι επίσης εταίρος στην πολυεθνική εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών EY.