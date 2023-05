Έρχεται το φαινόμενο «μαύρο φεγγάρι»

Το φαινόμενο «μαύρο φεγγάρι» θα κάνει την εμφάνιση του αύριο, Παρασκευή 19 Μαΐου και στην ουσία αν κάποιος παρατηρήσει τον ουρανό δεν θα υπάρχει τίποτα να δει. Αυτό θα συμβεί, γιατί η Σελήνη, ο δορυφόρος της Γης «θα απορροφηθεί» σιγά - σιγά από το φως του Ήλιου, σηματοδοτώντας έτσι ένα νέο φεγγάρι.

Συγκεκριμένα, κάθε εποχή έχει τρεις μήνες και τρεις νέες Σελήνες, αλλά αν μια εποχή έχει τέσσερις νέες Σελήνες, τότε η τρίτη νέα Σελήνη ονομάζεται «μαύρη Σελήνη». Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 33 μήνες περίπου.

Οι ημερομηνίες που το φεγγάρι δεν ήταν και δεν θα είναι ορατό, για φέτος: 21 Μαρτίου, 20 Απριλίου, 19 Μαΐου και 18 Ιουνίου.

