Επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά την εμφύτευση ανθρώπινου εμβρύου στη μήτρα

Πώς το έμβρυο διεισδύει στον ιστό της μήτρας; Αυτό καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο σε τρισδιάστατο βίντεο από ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Βιομηχανικής της Καταλονίας (IBEC) σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dexeus στη Βαρκελώνη, το οποίο και παρείχε τα έμβρυα. Στο βίντεο, το έμβρυο εμφυτεύεται σε μια συνθετική μήτρα, προσομοιώνοντας τη φυσική διαδικασία.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα του βρετανικού Guardian, κατά το οποίο, ο Σαμιουέλ Οχοσνέγκρος, επικεφαλής ερευνητής της ομάδας βιομηχανικής για την αναπαραγωγική υγεία του IBEC και κύριος συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε τη σημασία της έρευνας: «Παρατηρήσαμε ότι τα ανθρώπινα έμβρυα ''σκάβουν'' μέσα στη μήτρα, ασκώντας σημαντική δύναμη κατά τη διαδικασία. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς τα έμβρυα πρέπει να εισβάλουν στον ιστό της μήτρας και να ενσωματωθούν πλήρως. Είναι μια εκπληκτικά επεμβατική διαδικασία. Αν και είναι γνωστό ότι πολλές γυναίκες νιώθουν πόνο στην κοιλιά ή παρουσιάζουν μικρή αιμορραγία κατά την εμφύτευση, η διαδικασία αυτή δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ μέχρι σήμερα».

Σημειωτέον ότι η εμφύτευση πραγματοποιείται όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο προσκολλάται στο ενδομήτριο, συνήθως 6 έως 12 ημέρες μετά την ωορρηξία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια ειδική πλατφόρμα που επιτρέπει την εμφύτευση εμβρύων εκτός της μήτρας, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η πλατφόρμα αυτή βασίζεται σε κολλαγόνο και ιστό μήτρας, επιτρέποντας απεικόνιση μέσω φθορισμού σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση της αλληλεπίδρασης του εμβρύου με το περιβάλλον του.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν συγκριτικά πειράματα και με ποντίκια. Διαπιστώθηκε πως ενώ το έμβρυο του ποντικού προσκολλάται στην επιφάνεια, το ανθρώπινο διεισδύει πλήρως στον ιστό της μήτρας και αναπτύσσεται από το εσωτερικό προς τα έξω.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι κατά την εμφύτευση, το ανθρώπινο έμβρυο εκκρίνει ένζυμα που διασπούν τον περιβάλλοντα ιστό, ενώ ασκεί και δυνάμεις έλξης στο περιβάλλον του.

Η αποτυχία εμφύτευσης αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες υπογονιμότητας, ευθυνόμενη για περίπου 60% των αποβολών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανόηση αυτής της κρίσιμης φάσης μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα ποσοστά γονιμότητας.

«Παρατηρούμε ότι το έμβρυο τραβάει τη μήτρα, μετακινώντας την και αναδιοργανώνοντάς την. Αντιδρά επίσης σε εξωτερικά ερεθίσματα. Υποθέτουμε ότι οι συσπάσεις που συμβαίνουν in vivo μπορεί να επηρεάζουν την εμφύτευση του εμβρύου», σχολίασε η Αμελί Γκοντό, συν-συγγραφέας της μελέτης.

A human embryo implanting into a collagen gel (in vitro model of a human uterus). Godeau et al. in Science Advances this week. Study shows how human embryos quickly quickly the embryo dive down into the gel whereas mouse adhere to surface rather than embedding. pic.twitter.com/O3TwkEuv7A — Richard Buka 💙 (@richardbuka) August 17, 2025

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των θεραπειών γονιμότητας και στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Παράλληλα, προσφέρει νέα γνώση για τη συμπεριφορά των εμβρύων στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, ανοίγοντας δρόμους για στοχευμένες παρεμβάσεις στην αναπαραγωγική ιατρική.