Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο για την τροφική δηλητηρίαση από σαλμονέλα

Το επικίνδυνο βακτήριο σαλμονέλα - μία από τις πιο κοινές αιτίες τροφικών δηλητηριάσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή - στοχεύει εμβόλιο το οποίο αναπτύσσουν ερευνητές στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής Φάσης Ι, όπου κρίθηκε ασφαλές, καλά ανεκτό και ικανό να προκαλέσει ισχυρή ανοσοαπόκριση έναντι των βακτηρίων.

«Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν μια ισχυρή βάση για μελλοντικές μελέτες», δήλωσε ο Μάιρον Λεβίν, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ (UM) και συν-συγγραφέας της μελέτης, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine όπως αναφέρει δημοσίευμα του Gizmodo.

Μια δεδομένη απειλή

Ειδικότερα, η μόλυνση από σαλμονέλα προκαλείται συνήθως από το βακτήριο Salmonella enterica, που περιλαμβάνει πολλούς υποτύπους. Ορισμένοι υποτύποι, όπως η Salmonella Typhi, προκαλούν τυφοειδή πυρετό, μια σοβαρή λοίμωξη που εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, βήχα, εξάνθημα, ναυτία, αδυναμία και διάρροια, μπορεί να διαρκέσει έως και έναν μήνα και απαιτεί ειδική αντιβιοτική αγωγή. Άλλοι υποτύποι προκαλούν τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, όπως εμετό, διάρροια και πόνο στο στομάχι.

Κοινές πηγές της σαλμονέλας περιλαμβάνουν τα μισοψημένα πουλερικά, τα αυγά, το μη παστεριωμένο γάλα και τα ωμά φρούτα και λαχανικά. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι κακές πρακτικές υγιεινήςμπορούν επίσης να συμβάλουν στην εξάπλωση της σαλμονέλας. Οι περισσότερες μολύνσεις διαρκούν λίγες ημέρες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες, ιδιαίτερα όταν τα βακτήρια εξαπλωθούν εκτός του πεπτικού συστήματος. Τα σοβαρά περιστατικά εμφανίζονται πιο συχνά σε παιδιά κάτω των 5 ετών, ηλικιωμένους ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το νέο εμβόλιο

Το εμβόλιο της ομάδας στοχεύει τρεις διαφορετικούς υποτύπους σαλμονέλας: τον υπεύθυνο για τον τυφοειδή πυρετό και δύο άλλους που προκαλούν συχνά εισβολικές λοιμώξεις σε μικρά παιδιά, ιδιαίτερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Πρόκειται για συζευγμένο εμβόλιο (conjugate vaccine), που συνδυάζει πολυσακχαριδικά αντιγόνα από το εξωτερικό περίβλημα των βακτηρίων με μια πρωτεΐνη φορέα, η οποία ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού να αναγνωρίσει τα βακτήρια. Το εμβόλιο φέρει προσωρινά την ονομασία trivalent Salmonella conjugate vaccine (TSCV).

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Το TSCV δοκιμάστηκε σε μικρή, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή με 22 υγιείς ενήλικες εθελοντές στις ΗΠΑ. Δύο ομάδες έλαβαν διαφορετικές δόσεις του εμβολίου, ενώ η τρίτη ομάδα έλαβε εικονικό (placebo).

Στην κλινική δοκιμή Φάσης Ι, το εμβόλιο θεωρήθηκε ασφαλές, με τη συχνότερη παρενέργεια να είναι πόνος στο σημείο της ένεσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ανοσοαπόκριση στους τρεις υποτύπους σε όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αντισωμάτων, γεγονός που υποδεικνύει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό.

Ωστόσο, καθώς τα αποτελέσματα βασίζονται σε μικρό δείγμα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί η γενικότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του. Αν επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του στα επόμενα στάδια των δοκιμών, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική προστασία, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

«Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Γουίλμπουρ Τσεν, καθηγητής Ιατρικής στο UM. «Δείχνουν ότι το TSCV έχει τη δυνατότητα να προστατεύει παιδιά σε περιοχές όπου ο τυφοειδής και η σαλμονέλα είναι ενδημικοί και θανατηφόροι» κατέληξε ο ερευνητής.