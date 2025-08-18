Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ – Δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ

Είναι πλέον γεγονός. Το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε και το βράδυ της Κυριακής, 17 Αυγούστου, 2025, πέρασε στην ιστορία.

Δύο υπερτυχεροί παίκτες έγιναν χτες πολυεκατομμυριούχοι, καθώς μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ, βρίσκοντας τον σωστό συνδυασμό των 5+1 αριθμών που ανέδειξε η κληρωτίδα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά του παιχνιδιού, το οποίο συγκεντρώθηκε έπειτα από 45 διαδοχικά τζακ ποτ.

Τα «χρυσά» δελτία είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο και το Μαρκόπουλο.

Νικητής με 6 ευρώ και έμπνευση…εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, το δελτίο που κατατέθηκε στο Παλαιό Φάληρο είχε συμπληρωμένες 6 στήλες και κόστισε μόλις 6 ευρώ, με τους αριθμούς να αποτελούν προσωπική έμπνευση του παίκτη.

«Οι χθεσινοί υπερτυχεροί του ΤΖΟΚΕΡ κέρδισαν ένα έπαθλο ρεκόρ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ, από το να βρεθεί στο κατάστημά του νικητής ενός τέτοιου μυθικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε.

Ο νικητής έγραψε ιστορία στο ΤΖΟΚΕΡ και μαζί του, στις χρυσές σελίδες του παιχνιδιού, γράφτηκε και το κατάστημά μας. Είμαι σίγουρη πως όλη η περιοχή θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό», τονίζει η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλκυόνης 79 & Αίαντος 31, στο Παλαιό Φάληρο.