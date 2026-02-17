Η βιομηχανία βρεφικών τροφίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης, καθώς οι γαλλικές Αρχές και οι ευρωπαϊκοί φορείς ασφάλειας τροφίμων διενεργούν εκτεταμένες έρευνες για τις πρακτικές των δύο μεγαλύτερων παικτών της αγοράς, της Nestlé και της Danone. Η υπόθεση αφορά τη μόλυνση ευρείας κατανάλωσης προϊόντων βρεφικού γάλακτος, όπως το Aptamil και το SMA, με την επικίνδυνη τοξίνη cereulide.

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις «ντόμινο» όταν οι αναλύσεις έδειξαν ότι η μόλυνση δεν προήλθε απευθείας από τις μονάδες παραγωγής των δύο «κολοσσών», αλλά από έναν κοινό τρίτο προμηθευτή ελαίου ARA (αραχιδονικό οξύ). Το συγκεκριμένο συστατικό είναι κρίσιμο για τη διατροφική αξία του βρεφικού γάλακτος, όμως η ανίχνευση της τοξίνης σε αυτό οδήγησε σε μαζικές ανακλήσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Η δικαστική έρευνα στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών σχετικά με την έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι αρχές ερευνούν αν οι εταιρείες εφάρμοσαν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ελέγχου στους προμηθευτές τους και αν η αντίδρασή τους ήταν άμεση μόλις εντοπίστηκαν τα πρώτα δείγματα μόλυνσης. Η τοξίνη cereulide είναι εξαιρετικά ανθεκτική και δεν εξουδετερώνεται με το βράσιμο του νερού κατά την προετοιμασία του γάλακτος, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των γονέων.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 36 πιθανές περιπτώσεις δηλητηρίασης βρεφών στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στη Γαλλία εξετάζεται ακόμη και η περίπτωση ενός θανάτου βρέφους για να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το μολυσμένο γάλα, παρόλο που η συγκεκριμένη παρτίδα δεν είχε συμπεριληφθεί αρχικά στις ανακλήσεις.

Οι Nestlé και Danone από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχουν διακόψει τη συνεργασία με τον εν λόγω προμηθευτή και ότι τα προϊόντα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ράφια είναι ασφαλή. Ωστόσο, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων διεθνών προτύπων ασφαλείας και καλύτερης ιχνηλασιμότητας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η αγορά παραμένει σε αναταραχή, με τις μετοχές των εταιρειών να δέχονται πιέσεις και τους καταναλωτές να ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να καθορίσει αν θα επιβληθούν βαριά πρόστιμα ή αν θα υπάρξουν περαιτέρω νομικές κυρώσεις για τους υπεύθυνους των δύο εταιρειών.