Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα η κορυφαία ημερίδα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, που διοργανώνεται από τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, οι προκλήσεις, οι προοπτικές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και η προστασία των παικτών, θα βρεθούν στο επίκεντρο των ειδικών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή των επικεφαλής των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου κ.κ. Αντώνη Βαρθολομαίου και Παναγιώτη Τρισόκκα, του μέλους της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ κ. Γιώργου Γιαννόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργου Μαυρωτά.

Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται παρεμβάσεις από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) Andreas Kötter και τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοτταριών Piet Van Baeveghem. Τις απόψεις τους θα καταθέσουν οι επικεφαλής του Υπεύθυνου Παιχνιδιού της Allwyn, της Casinos Austria, oι CEO της Stoiximan και της ΟΠΑΠ Κύπρου, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, καθώς και η εκπρόσωπος του ΕΟΠΑΕΕ.

Συζητήσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών και διαδραστικές συνεδρίες με το κοινό

Η ημερίδα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, και ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Στη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν τρεις κύριες θεματικές συζητήσεις, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη ρυθμιστική εποπτεία, στις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των τυχερών παιγνίων σε παγκόσμιο επίπεδο και στην προστασία των παικτών. Στα πάνελ, θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους κορυφαία στελέχη και ειδικοί του κλάδου, ανάμεσά τους η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα.

Inspirational speaker της ημερίδας θα είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και προπονητής Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος θα μοιραστεί τις εμπειρίες και τις σκέψεις του με το ακροατήριο, με στόχο να τους μεταδώσει έμπνευση, πάθος και θετική ενέργεια.

Επιπλέον, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τους ομιλητές και τους συντονιστές των πάνελ μέσα από διαδραστικές συνεδρίες.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με τα καταληκτικά σχόλια και την παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων της ημέρας από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Οδυσσέα Χριστοφόρου.