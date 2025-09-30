Το Υπερταμείο ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund ορίζει ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ) τον κ. Στέφανο Βαφείδη, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Λυμπέρη, καθώς και τα νέα μέλη Δ.Σ. τους κ. Γιώργο Φατούρο και κ. Άρη Δημητριάδη.

Ο κ. Βαφείδης διαθέτει μακρά διεθνή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στους κλάδους ποτών, τροφίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στην εμπορική ανάπτυξη, τη στρατηγική επέκταση αγορών και τη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων. Ο κ. Λυμπέρης διαθέτει πολυετή εμπειρία με διεθνή πορεία στους τομείς ιχθυοκαλλιέργειας και ενέργειας, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Φατούρος έχει μεγάλη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων. Ο κ. Δημητριάδης είναι ανώτατο στέλεχος έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Απόστολο Αποστολάκο για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην εταιρεία. Ως Διευθύνων Σύμβουλος επί 2 συνεχόμενες θητείες, εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής πορείας, στην ενίσχυση του ρόλου του ΟΚΑΑ στον κλάδο και στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς τον κ. Χρήστο Κρομμύδα, ο οποίος υπηρέτησε με προσήλωση τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Δ.Σ

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ, είναι η ακόλουθη:

• Στέφανος Βαφείδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Νικόλαος Λυμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• Γιώργος Φατούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ

• Άρης Δημητριάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου &

Ρίσκου

• Γεωργιος Τσούλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

• Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

• Παναγιώτης Μιχελής, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

• Πολύβιος Καπέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

• Νικόλαος Μπουμπουρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Το Υπερταμείο ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλωσορίζει τα νέα μέλη

και τους εύχεται μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία