Υπερταμείο: Πόλος έλξης για ηχηρά ονόματα Τατόι και Ελληνικές Αλυκές

Με δύο διαγωνισμούς και 14 ενδιαφερόμενους, έληξε η χθεσινή ημέρα για το Υπερταμείο, έχοντας προσελκύσει για τα πρώην Βασιλικά κτήματα Τατοΐου και τις Ελληνικές Αλυκές όχι μόνο ισχυρούς ελληνικούς Ομίλους και επιχειρήσεις αλλά και Funds και διεθνή σχήματα από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σουηδία.

ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΕΚΤΕΡ, Dimand, Elia Corporation, Reina Hellenic Properties Capital Partners, συμμετείχαν στην πρώτη φάση για το Τατόϊ, εκπροσωπώντας τις υποδομές, τις κατασκευές , την ανάπτυξη ακινήτων και τον ευρύτερο τομέα της αναψυχής όπως και την γεωργοκτηνοτροφία ή τον χώρο των ιπποφορβείων.

Οι Ελληνικές Αλυκές και η δημιουργία Εθνικού Πρωταθλητή

Ξεκινώντας από τα 9 σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού του Υπερταμείου για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, στα οποία συμμετείχαν οι 1. Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB, 2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε., 3. Κοινοπραξία ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, 4. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 5. Κοινοπραξία SIF – ARTEMAR, 6. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E., 7. MANTIS TRADING AE, 8. MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 9. SOSALT S.p.A..

Με την παρουσία των παραπάνω στο Υπερταμείο θεωρούν ότι έχει πιαστεί ο στόχος για διευρυμένο ενδιαφέρον το οποίο θα κριθεί εν τέλει στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχει γνωστοποιήσει το Υπερταμείο, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών και της εξωστρέφειας της εταιρείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της και τη βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας.

Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση από μια δυναμική δημόσια εταιρεία σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Κύριος στόχος του Υπερταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος και η εξασφάλιση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποίησης της εταιρείας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, με κριτήριο κατακύρωσης προτιμητέου επενδυτή την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα θα προσδιορισθεί στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Υπερταμείο/Growthfund κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκονται οι αλυκές εν λειτουργία που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση στην εταιρεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά να κατέχουν οι δήμοι Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).



Εκτιμάται επίσης ότι με την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή η ανάπτυξη της εταιρείας θα οδηγήσει σε μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές αλατιού, που πραγματοποιούνται σήμερα.

Στις σημαντικές διαστάσεις των «Αλυκών» περιλαμβάνεται και η περιβαλλοντική, καθώς η εταιρεία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων, αφού στο σύνολό τους οι αλυκές υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, ενώ ορισμένες αποτελούν τμήματα ευρύτερων υγροτόπων που προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar.

Με κερδοφόρα αποτελέσματα συνολικά 2,6 εκατ. ευρώ την τριετία 2022-2024, οι «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» κατέχουν επτά αλυκές σε όλη τη χώρα, που είναι όλες ενεργές: Μεσολόγγι, Κίτρος, Αγγελοχώρι, Νέα Κεσσάνη, Μέση, Καλλονή και Πολιχνίτος. Με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα πάνω από 200.000 τόνους πρωτογενούς αλατιού, αντιπροσωπεύουν το 92% της εγχώριας παραγωγής αλατιού και καλύπτουν το 60% της εγχώριας αγοράς, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από εισαγωγές.

Ένα ιδιαίτερο προϊόν, που αποτελεί και το «δυνατό» σημείο τους, είναι η Αφρίνα (Fleuer de Sel) που παράγεται στο Μεσολόγγι. Το υψηλής ποιότητας προϊόν συλλέγεται χειρωνακτικά από εξειδικευμένους εργάτες και είναι περιζήτητο στις αγορές του εξωτερικού. Ενόψει της τοποθέτησης στρατηγικού επενδυτή επιδιώκεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω η παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος αλλά και να προστεθούν άλλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αλάτι υψηλής καθαρότητας, βιομηχανικό και φαρμακευτικό αλάτι και προϊόντα αποχιονισμού, ώστε να επεκταθεί η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Το προφίλ των 9 σχημάτων – κοινοπραξιών

1. Ένωση Εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ – SALINITY GROUP AB: • Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αλατιού της Κύπρου με ένα ευρύ δίκτυο διανομής που καλύπτει περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Λάρνακα και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αλατιού. Έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη SALINITY HOLDINGS στη Σουηδία, όπου έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα νιφάδων θαλασσινού αλατιού. • SALINITY Όμιλος με έδρα στη Σουηδία που περιλαμβάνει τις Salinity Group AB, Salinity AB, Salinity Trading AB και SALTWELL AB με θυγατρικές στη Χιλή, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Η SALINITY είναι μια από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που παράγει νιφάδες αλατιού στη Μεσόγειο Θάλασσα.



2. Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΚΑΛΑΣ Α.Ε.: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία άλατος κάθε χρήσης. Διαθέτει δύο συγκροτήματα παραγωγής αλατιού στο Μεσολόγγι και ένα συγκρότημα παραγωγής αλατιού στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η ΚΑΛΑΣ αποτελεί τον ηγέτη της εγχώριας αγοράς αλατιού τόσο στο επώνυμο όσο και στο private label, με την εμβέλεια και τις συνεργασίες της να έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα εθνικά σύνορα. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρείες, σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες, το σύνολο των ελληνικών αλυσίδων λιανεμπορίου αλλά και μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού.



3. Κοινοπραξία ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ – ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ: • ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ Δραστηριοποιείται στον κλάδο διανομής αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών από το 1950 με έδρα στην Κατερίνη. Απασχολεί 80 εργαζομένους και διαθέτει ιδιόκτητο στόλο 50 οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις της εκτείνονται σε ιδιόκτητη έκταση 20.000 τ.μ., εκ των οποίων 6.000 τ.μ. αποτελούν στεγασμένους αποθηκευτικούς και λειτουργικούς χώρους. Η επιχειρησιακή της υποδομή επιτρέπει την εξυπηρέτηση άνω των 1.500 τελικών σημείων πώλησης. • ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αρτοσκευασμάτων στην Ελλάδα. Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει εμπόρους τροφίμων, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις fast-food και καταστήματα εστίασης. Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται σε αγορές του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Σερβία, η Ιταλία και η Σουηδία.



4. Κοινοπραξία ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: • ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ Ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης και διανομής με έδρα στην Πιερία, που λειτουργεί ένα δίκτυο σούπερ μάρκετ και παντοπωλείων στην ευρύτερη περιοχή. Από τον Μάιο του 2021 ανήκει στον Όμιλο Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ και από τον Ιούλιο του 2024 στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Σήμερα η αλυσίδα αριθμεί 41 φυσικά καταστήματα σε 7 νομούς, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και προσωπικό 325 ατόμων. • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διεθνή εμπορία επιτραπέζιων ελιών και εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου με πολυετή εμπειρία. Συνεργάζεται με περισσότερους από 5.000 αγρότες σε όλη την Ελλάδα, για την παραγωγή και τυποποίηση όλων των διαφορετικών ποικιλών Ελληνικής ελιάς. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην Κατερίνη και στην Καλαμάτα, και διαθέτουν σύγχρονα μηχανήματα που προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα συσκευασιών.



5. Κοινοπραξία SIF – ARTEMAR: • ARTEMAR Ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που επενδύει σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες ανάκαμψης ή ανάπτυξης καθώς και σε επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. • SI Foods Κυπριακή εταιρεία που κατείχε μέχρι το 2023 την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ.



6. Κοινοπραξία UNISEL SAS – ΧΙΩΝ Α.E.: • ΧΙΩΝ ΑΕ Πρόκειται για ιστορική, αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας θαλασσινού αλατιού με έδρα την Πάτρα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1935 και εξειδικεύεται σε ποιοτικά προϊόντα αλατιού • UNISEL Γαλλική εταιρεία (société par actions simplifiée - SAS) που ιδρύθηκε το 2014. Λειτουργεί κυρίως ως εταιρεία χαρτοφυλακίου που εστιάζει στην ανάληψη και διαχείριση μετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, στην παροχή στρατηγικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης και στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων εταιρικής ανάπτυξης. Ο ρόλος της επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδύσεων και την εποπτεία του ομίλου και όχι στην άμεση λειτουργική παραγωγή, λειτουργώντας ως νομικός και οικονομικός κόμβος για συνδεδεμένες επιχειρήσεις εντός της ευρύτερης βιομηχανίας αλατιού και του διαφοροποιημένου δικτύου συμμετοχών της.



7. Όμιλος Mantis: Ελληνικός βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, επεξεργασία και διανομή αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων. Με παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1974, ο Όμιλος Mantis, με τις εταιρίες του Mantis Trading SA, Fortis Trading SA, Attraction SA και Οινοποιία Μαλαματίνα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διανομείς αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων.



8. Meccanica Group ΑΕ: Ελληνικός όμιλος παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε facility management, τεχνικές και Η/Μ εγκαταστάσεις, συντήρηση υποδομών, IT support και outsourcing λειτουργιών για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.



9. SOSALT: Επεξεργάζεται περίπου 120 χιλ. τόνους θαλασσινού αλατιού ετησίως σε δύο μονάδες παραγωγής στην περιοχή του Τράπανι της Σικελίας. Ελέγχει άμεσα περίπου 700 εκτάρια αλυκών, που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Σικελίας, μεταξύ Τράπανι και Μαρσάλα, με μέση παραγωγή 90 χιλ. τόνους ετησίως. Το αλάτι που παράγεται σε άλλες αλυκές (250 εκτάρια) της περιοχής (30 χιλ. τόνους ετησίως) αγοράζεται και μεταποιείται από τη SOSALT. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 32 χώρες.

Η αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Τα πέντε επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου ήταν οι ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΕΚΤΕΡ, Dimand, Elia Corporation, Reina Hellenic Properties Capital Partners.

Το έργο επιδιώκει τον συνδυασμό της τουριστικής ανάδειξης με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αναγέννηση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος Τατόι και αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, που προστατεύει τον ιστορικό πυρήνα του και τον αποδίδει στο κοινό, μετατρέποντάς το σε σύγχρονο, επισκέψιμο πολιτιστικό πάρκο που συνδυάζει την ιστορική μνήμη με τη φύση και τη δημόσια χρήση.

Η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα. H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον σε εξήντα πέντε (65) έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.

Από το σύνολο των 40 κτηρίων που περιλαμβάνει το κτήμα, μεταξύ των οποίων και η πρώην βασιλική κατοικία, παραχωρούνται για αξιοποίηση τα 24 τα οποία βρίσκονται εντός του Ιστορικού Τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, με εμβαδόν από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ.. Η συνολική δόμηση σήμερα στο κτήμα ανέρχεται σε περίπου 15.000 τ.μ., εκ των οποίων 6.400 τ.μ. αφορούν τα κτίρια που θα παραχωρηθούν.



Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.