Υπερταμείο: Οι υπεραξίες, και ο σχεδιασμός για λιμάνια, Pharos, ΔΕΘ, το HIIF και τι έρχεται σε ΕΛΤΑ και ΟΑΣΑ

Η δημιουργία αξίας 1 δισ ευρώ από οργανικά κέρδη, η κινητοποίηση κεφαλαίων 1 δισ. για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς και η δημοπράτηση έργων άνω του 1 δισ. την τριετία 2025 – 2027 αποτελούν τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπερταμείου που περνά σε μια νέα φάση μετασχηματιζόμενο σταδιακά από φορέα διαχείρισης κρατικών συμμετοχών σε έναν επενδυτικό οργανισμό που ωριμάζει έργα και κινητοποιεί κεφάλαια για την ελληνική οικονομία.

Στο επίκεντρο ενημέρωσης της διοίκησης του Υπερταμείου, προς του εκπροσώπους των μέσων βρέθηκαν χθες εμβληματικά assets, λιμάνια, δημόσιες επιχειρήσεις από την ανάπλαση της ΔΕΘ, τα ΕΛΤΑ την ΓΑΙΑΟΣΕ, την ΕΤΑΔ, το λιμάνι Ελευσίνας, αλλά και ο νέος επενδυτικός βραχίονας HIIF και PHAROS.

Η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαχρήστου και τον αναπλ. διευθύνοντα σύμβουλο κ. Πάνο Σταμπουλίδη τρέχει ένα σπριντ με βάση ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2025-2027, όπως παρουσιάστηκε, που προβλέπει οργανικά κέρδη 1 δισ. ευρώ, μερίσματα 700 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, έργα άνω του 1 δισ. ευρώ που θα δημοπρατηθούν μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) και κινητοποίηση επενδύσεων αντίστοιχου ύψους μέσω του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF).

Σύμφωνα με τον κ. Γ. Παπαχρήστου το στοίχημα είναι ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε sovereign wealth fund, δηλαδή σε εθνικό επενδυτικό ταμείο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την σχετική παρουσίαση, ο οργανισμός διαχειρίζεται assets 12,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 11 τομείς μέσω 23 θυγατρικών και συμμετοχών, απασχολώντας 25.000 εργαζόμενους, ενώ σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το μετρήσιμο όφελος από το Υπερταμείο.

Τα κέρδη του 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν την κερδοφορία όλων των προηγούμενων ετών συνολικά, φτάνοντας τα 400 εκατομμύρια.

Οι προτεραιότητες για το Υπερταμείο είναι πολλές με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που έχει αναλάβει η ΕΤΑΔ να αποτελεί μια από αυτές η οποία έχει ήδη τεθεί σε τροχιά με στόχο την καταμέτρηση 36.000 ακινήτων και ήδη τα πρώτα 1.000 ακίνητα καταγράφηκαν κι εντός ενός μήνα θα προκληθούν μελετητές για την καταγραφή επιπλέον 9.000 ακινήτων.

Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα βρίσκεται η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ–Helexpo στη Θεσσαλονίκη, ένα έργο που η διοίκηση του Υπερταμείου χαρακτήρισε «ορόσημο» για την πόλη και το οποίο έχει πλέον αλλάξει προσανατολισμό.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του έργου θα φθάσει τα 150 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 130 θα προέλθουν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων και 22 από την Περιφέρεια.

Το έργο θα διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα της έκθεσης, χωρίς ανάπτυξη ξενοδοχειακών ή εμπορικών χρήσεων και σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό προβλέπονται δύο σύγχρονα κτίρια εκθεσιακών χώρων, υπόγειους χώρους στάθμευσης και η ανακαίνιση του Βελλιδείου συνεδριακού κέντρου, ενώ θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο.

Στόχος είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέσα στο 2026, ενώ εφόσον προχωρήσουν ομαλά οι διαδικασίες ο ανάδοχος θα μπορούσε να αναδειχθεί έως το τέλος της ίδιας χρονιάς.

Τα λιμάνια και πως προχωράει η Ελευσίνα

Σημαντικός τομέας, κρίσιμης σημασίας λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων είναι αυτός των λιμενικών υποδομών, αλλά και των μαρινών, με το Υπερταμείο να προετοιμάζει μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την αναβάθμιση της λειτουργίας μικρότερων λιμένων.

Η αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας λόγω και της θέσης του έχει προταχθεί από το Υπερταμείου μέσω της Μονάδας PPF με την διαδικασία να βρίσκεται στη φάση σχεδιασμού του διαγωνισμού. Το μοντέλο που εξετάζεται είναι αυτό της υποπαραχώρησης δραστηριοτήτων, κατά το πρότυπο που εφαρμόστηκε στο λιμάνι της Καβάλας.

Η περιοχή που προκρίνεται είναι αυτή της Βλύχας όπου συγκεντρώνονται βασικές λιμενικές χρήσεις και αναμένεται να απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών.

Ωστόσο, εξελίξεις υπάρχουν και στο λιμένα Λαυρίου, όπου αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί για τον διαγωνισμό.

Στο Βόλο προχωρά η ωρίμανση του επιχειρησιακού σχεδίου για το λιμάνι του Βόλου και αναμένεται η εκδίκαση των προσφυγών, (έχει προσφύγει στο ΣτΕ ο ΟΛΘ). Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομών ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ για εργασίες εμβάθυνσης, ενώ αναμένονται επιπλέον παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Αντίστοιχα στην Αλεξανδρούπολη, έως ως τον Ιούνιο 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης υποδομών ύψους 20 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων:

Εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης,

Σύνδεσης της χερσαίας ζώνης με τη νέα Περιφερειακή Οδό,

Εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων φωτισμού, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση του ρόλου του ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Βόρεια Ελλάδα.

Γενικότερα πάντως, προχωρά η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας. Τα business plans ορίζουν συγκεκριμένους στόχους και εξειδικεύουν τις προτεραιότητες που περιγράφονται στα master plans. Τα master plans οριοθετούν ένα γενικότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των λιμένων.

Στο μέτωπο των μαρινών, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη νέα μαρίνα μεγάλων σκαφών στην Κέρκυρα, ενώ σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας, έχει δοθεί παράταση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 11 Μαρτίου.

Τα 22 αεροδρόμια

Στις προτεραιότητες του Υπερταμείου περιλαμβάνεται και η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

«Η παραχώρηση των 22 αεροδρομίων δεν είναι μια εύκολη άσκηση, πρόκειται για λιγότερο ανταγωνιστικά αεροδρόμια σε σχέση με τα 14 που είχαν προηγηθεί. Εντός του μήνα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της Καλαμάτας, με τη σύμβαση να αναμένεται να προωθηθεί προς κύρωση στη Βουλή.



Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην εξεύρεση του μοντέλου βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός. Σκοπός μας είναι βιώσιμοι διαγωνισμοί, άρα όσο τον δυνατόν λιγότερη συμμετοχή του Δημοσίου σε θέματα κάλυψης του CAPEX. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο που διαμορφώνουμε τώρα θα επιτρέψει να έχουμε ανταγωνισμό αντί να έχουμε εξεύρεση αναδόχου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Π. Σταμπουλίδης.

Το σίγουρο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες ότι τα αεροδρόμια θα δοθούν συνολικά και δεν θα υπάρξει σπάσιμο σε υποομάδες, η περίοδος παραχώρησης προκρίνεται στα 45 χρόνια, ενώ αν ο σχεδιασμός πάει σύμφωνα με τα αναμενόμενα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ και η κρυμμένη αξία του Real estate

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που συνδέεται με το δίκτυο του ΟΣΕ και εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την ενεργοποίηση περιουσιακών στοιχείων γύρω από βασικούς σιδηροδρομικούς κόμβους.

Το 2025 προχώρησε η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ακινήτων, με έμφαση στους σταθμούς Αθηνών, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιά και ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα για ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου.



Το 2026 αποτελεί κομβικό έτος για τη ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως τονίζει το Υπερταμείο.

Παράλληλα, επιταχύνεται η ωρίμανση 12 νέων ακινήτων, διευρύνοντας το επενδυτικό pipeline της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενεργοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου αναλαμβάνει να «τρέξει» το σύνολο των μεγάλων projects που συνδέονται με τον σιδηρόδρομο, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση των έργων και την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το project αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σχεδιάζεται να αποτελέσει το πρώτο οργανωμένο logistics hub στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής και τη γεωγραφική της θέση στον άξονα των διεθνών μεταφορών.

Εξάγει τεχνογνωσία το PPF

Στο δρόμο προς την κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας του Υπερταμείου στους διαγωνισμούς, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές Μολδαβίας και Ελλάδας για την αναβάθμιση της διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών στη Μολδαβία, με τη σχετική απόφαση να υπογράφεται εντός ημερών. Παραμένει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, επεσήμανε ο Πάνος Σταμπουλίδης, αναπληρωτής διευθύνοντος σύμβουλος.



Φέτος, το Υπερταμείο θα βάλει στην πρίζα την επενδυτική πλατφόρμα HIIF για έργα ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Ήδη έχουν αξιολογηθεί 25 έργα, εκ των οποίων τέσσερα βρίσκονται σε εισαγωγική φάση και τρία αποτελούν ενεργές επενδυτικές ευκαιρίες, με την πρώτη επένδυση να αναμένεται έως τον Απρίλιο, όπως ειπώθηκε.

Εκτός αυτού, θα δημοπρατήσει έργα αξίας 1 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων διαγωνισμοί παραχώρησης, όπως η υποπαραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας.

Σιδηρόδρομος: το real estate της ΓΑΙΑΟΣΕ και ο ρόλος του PPF

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που συνδέεται με το δίκτυο του ΟΣΕ και εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την ενεργοποίηση περιουσιακών στοιχείων γύρω από βασικούς σιδηροδρομικούς κόμβους.



Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται ένα τριετές πρόγραμμα ωρίμανσης έργων για την περίοδο 2025–2027, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεσσάρων εμβληματικών σιδηροδρομικών σταθμών –Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου– οι οποίοι σχεδιάζεται να μετατραπούν σε σύγχρονους αστικούς κόμβους ανάπτυξης με εμπορικές και επιχειρηματικές χρήσεις. Παράλληλα προωθείται η αξιοποίηση 12 επιπλέον ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενεργοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.



Όπως έγινε γνωστό κατά την ενημέρωση της διοίκησης, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου αναλαμβάνει να «τρέξει» το σύνολο των μεγάλων projects που συνδέονται με τον σιδηρόδρομο, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση των έργων και την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών.



Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το project αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σχεδιάζεται να αποτελέσει το πρώτο οργανωμένο logistics hub στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής και τη γεωγραφική της θέση στον άξονα των διεθνών μεταφορών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία του project για το Κυβερνητικό Πάρκο στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ στη Δάφνη, όπου σύμφωνα με τη διοίκηση του Υπερταμείου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης του χώρου από τον βαρύ εξοπλισμό των ΕΑΣ. Παράλληλα προχώρησαν τρεις διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions) για την απομάκρυνση εξοπλισμού, ενώ εκκρεμεί ακόμη μία.

Το έργο συνεχίζει να υλοποιείται ως ΣΔΙΤ, χωρίς αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ή στον προϋπολογισμό, ενώ η επόμενη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου θα προχωρήσει μετά και την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Όσον αφορά το project στη Φυλή, η διαδικασία βρίσκεται ήδη στη β’ φάση του διαγωνισμού, με το Υπερταμείο να έχει αποστείλει πρόσκληση στους συμμετέχοντες για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η 30ή Ιουνίου αποτελεί το βασικό χρονικό ορόσημο για την επόμενη εξέλιξη της διαδικασίας.

Επιπρόσθετα για τη ΛΑΡΚΟ, η διοίκηση του Υπερταμείου σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση του μοντέλου αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού αξιολογηθούν οι συνθήκες της αγοράς και οι προοπτικές του κλάδου.

Τα ΕΛΤΑ και ο ΟΑΣΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα ΕΛΤΑ και τον μετασχηματισμό τους μέσα από ένα πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των υποδομών τους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του οργανισμού, με 1.330 ταχυδρόμους να εξοπλίζονται με tablets και φορητούς εκτυπωτές, ενώ προχωρά και η ανανέωση του στόλου με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως η εφαρμογή ELTA FastPost για τον προγραμματισμό ραντεβού σε δεκάδες καταστήματα, ενώ συνεχίζεται και η αναβάθμιση του δικτύου εξυπηρέτησης σε μεγάλες πόλεις.

Στον ΟΑΣΑ τέλος, γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την ανανέωση του στόλου, τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και την ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο μεταφορών.

Ο ΟΑΣΑ, σε συνεργασία με Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των υποδομών, αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Σήμερα, το 72% του στόλου λεωφορείων αποτελείται από σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, έναντι μόλις 21% το 2024, με 951 νέα λεωφορεία σε σύνολο 1.322 ενεργών.

Στο μετρό, ο ενεργός στόλος αριθμεί 75 συρμούς, ενώ 14 συρμοί βρίσκονται σε ανάταξη, 6–8 επανεντάσσονται το 2026 και ακόμη 8 το 2027.

Παράλληλα, προετοιμάζεται διαγωνισμός για αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού (AC) σε 12 τρένα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντικατάσταση σιδηροτροχιάς σε 32 χλμ. στις Γραμμές 2 και 3.

Στο πεδίο της εμπειρίας επιβάτη, η νυχτερινή λειτουργία του Σαββάτου προσέλκυσε περισσότερους από 40.000 επιβάτες, ενώ το πρόγραμμα «Αριάδνη» ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας με 360 αστυνομικούς στις Συγκοινωνίες Αθηνών και 50 στον Προαστιακό.

Οι ανέπαφες πληρωμές Tap ‘n’ Pay και η ψηφιοποίηση καρτών (smartphone wallet από Νοέμβριο 2025) σηματοδοτούν τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ήδη λειτουργεί 5G σε 5 σταθμούς της Γραμμής 2 (με επέκταση σε ακόμη 4) και Wi-Fi σε 4 σταθμούς, ενώ πραγματοποιούνται 600.000 έλεγχοι μηνιαίως κατά της εισιτηριοδιαφυγής.

Για το 2026, δρομολογείται η παραλαβή επιπλέον ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και ανακαινισμένων συρμών, η επέκταση Wi-Fi σε 7 ακόμη σταθμούς, η δημιουργία one-app με αναβάθμιση ΑΙ, rebranding λεωφορείων και ενίσχυση της ασφάλειας με περίφραξη αμαξοστασίων, drones και anti-graffiti εφαρμογές. Με έσοδα σταθεροποιημένα άνω των €230 εκατ., ο ΟΑΣΑ αποκτά πλέον πιο σταθερή βάση για τον επενδυτικό του σχεδιασμό.

Όλες οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση των συγκοινωνιών, έχουν θετικό αντίκτυπο και στα οικονομικά του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 256 εκατ. ευρώ έναντι 236 εκατ. το 2024, ενώ η κρατική επιδότηση μειώθηκε κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

«Ο ΟΑΣΑ είναι ο οργανισμός με το μεγαλύτερο οικονομικο-κοινωνικό αποτύπωμα του Υπερταμείου. Θα ήταν κερδοφόρος, εάν το κόμιστρο ήταν υψηλότερο», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου

Ήδη 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία βρίσκονται στους δρόμους. Το 75% σχεδόν των λεωφορείων είναι καινούρια. Το 2027 θα αυξηθεί ο αριθμός των λεωφορείων σημαντικά.

«Στο τέλος του 2027, ο αριθμός των λεωφορείων θα αυξηθεί σχεδόν από τα 1.400 σήμερα στα 1.700, από τους 75 συρμούς, σχεδόν όλοι θα έχουν ανανεωθεί, οπότε θα δούμε σίγουρα θετικά διαφορά για τους πολίτες όσον αφορά τον χρόνο αναμονής στη στάση.»

Τέλος, έχουμε στα χέρια μας ένα στρατηγικό και στοχοθετημένο πλάνο 10ετίας, που ο σκοπός μας είναι με συγκεκριμένες δράσεις το 2030, να έχουμε φτάσει πολύ κοντά σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε επίπεδο συγκοινωνιών.

Ο νέος επενδυτικός βραχίονας: HIIF και PHAROS

Παράλληλα, μέσα από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – HIIF), στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της Νέας Οικονομίας την επόμενη τριετία. Η πρώτη επένδυση του HIIF βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ εξετάζονται τρεις ακόμη επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών.

Το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), αποτελεί επενδυτικό ταμείο που θα πραγματοποιεί συν-επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενεργειακή μετάβαση, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η καινοτομία.

Το ταμείο διαθέτει κεφάλαια ύψους περίπου 303 εκατ. ευρώ, με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης για την κινητοποίηση επενδύσεων που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ μέσα από συνέργειες με ιδιωτικά κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές.

Την ίδια στιγμή προωθείται και η δημιουργία του PHAROS – Greek AI Factory, ενός νέου κόμβου ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την ελληνική αγορά τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, με στόχο να υποστηρίξει περισσότερες από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και περίπου 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενσωματώσουν λύσεις AI στις δραστηριότητές τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση έως 00τον Απρίλιο θα ξεκινήσει το AI Factory Pharos που σε συνδυασμό με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» αποτελούν στρατηγική επένδυση στην οποία το Υπερταμείο υπολογίζει σημαντικά για τη δημιουργία ελληνικών μονόκερων και θα καλύψει τεχνολογικές και υπολογιστικές ελλείψεις στην Ελλάδα.

Όπως ενημέρωσε χθες η διοίκηση του Υπερταμείου, ιδρύθηκε ήδη η διαχειρίστρια εταιρεία «Pharos AI Factory», και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί και το Δ.Σ.

Η έδρα του Pharos θα είναι στο campus του Δημόκριτου, σε κτίριο που θα παραδοθεί την άνοιξη.

Με τον τρόπο αυτό, το Υπερταμείο επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο του πέρα από τη διαχείριση κρατικών συμμετοχών, λειτουργώντας σταδιακά και ως επενδυτικός βραχίονας που μπορεί να κινητοποιεί κεφάλαια και να υποστηρίζει μεγάλα έργα υποδομών και τεχνολογίας.