Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Συνέχεια στην επιτυχημένη πορεία στο ΧΑ, έδωσε η Capital Clean Energy Carriers, του Βαγγέλη Μαρινάκη αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του 7ετούς ομολόγου της με την ζήτηση από retail και ειδικούς επενδυτές να διαμορφώνεται στα 438,4 εκατ., με την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη να αντλεί 250 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική υπερκάλυψη έφερε την τελική απόδοση – στο επιτόκιο ετησίως στο 3,75% για την δημόσια προσφορά της Capital Clean Energy Carriers και την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι ένα χρόνο πριν είχε ολοκληρωθεί η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media, καταγράφοντας εντυπωσιακή υπερκάλυψη που έφτασε σχεδόν τις 12 φορές.

Η Capital Clean Energy Carriers έχει εκδώσει με επιτυχία 2 ακόμη ομόλογα, το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι σήμερα 500 εκατ. ευρώ.

Η εμπιστοσύνη στο story της Capital Clean Energy Carriers και του βασικού μετόχου της Βαγγέλη Μαρινάκη έφερε την συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν αρκετά αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά του ομολόγου. Αντίστοιχα, περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές είχαν δηλώσει παρών στο IPO της Alter Ego Media.