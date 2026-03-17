ΥΚΝΟΤ: Γιατί είναι το κατάλληλο timing για επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία

Τη διαφορετική αντίδραση της ναυτιλίας σε σχέση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης YKNOT (πρώην Κυριακούλης) κ. Γεώργιος Κουτσός υποστηρίζοντας πως σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση της χωρητικότητας, τα ναύλα ανεβαίνουν και οι εταιρείες του κλάδου ενισχύουν τα έσοδά τους και επανέλαβε την πρόθεση της εισηγμένης να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.

Στις 23 Μαρτίου η επαναληπτική συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου

H χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση για την αύξηση κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και θα επαναληφθεί στις 23 Μαρτίου. Η πρόταση της διοίκησης είναι για αύξηση κεφαλαίου 22,8 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία θα εκδοθούν έως 38 εκατ. νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε στην επόμενη συνέλευση θα γίνει γνωστή η τιμή διάθεσης και η αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ και η απόφαση της διοίκησης να προτείνει σχεδόν διπλάσια αύξηση κεφαλαίου από την τρέχουσα αξία της εταιρείας δείχνει ότι έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή των βασικών μετόχων να συμμετάσχουν στην αύξηση με τα ποσοστά που τους αναλογούν αλλά και η πρόθεση τους να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Με 10 εκατ, ευρώ θα συμμετάσχει στην αύξηση η οικογένεια Τζώρτζη

Ειδικότερα, η indigo Marine των αδερφών Ρήγα και Θεόδωρου Τζώρτζη με 26,75% έχει δεσμευτεί να καλύψει το ποσοστό της (περίπου 6 εκατ. ευρώ) και να διαθέσει άλλα 4 εκατ. για την αγορά αδιάθετων μετοχών. Σύνολο δηλαδή 10 εκατ. ευρώ.

Μετά την είσοδο της οικογένειας Τζώρτζη στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης έχει γίνει μια προσπάθεια ενασχόλησης με την ποντοπόρο ναυτιλία για ενίσχυση των εσόδων, χωρίς να εγκαταλείπεται ο κλάδος των σκαφών αναψυχής που για χρόνια αποτελούσε τη βασική της δραστηριότητα αλλά με φτωχά αποτελέσματα. Ειδικότερα, έχει αποκτηθεί πλοίο ξηρού φορτίου το οποίο ναυλώνεται σε τρίτους ενισχύοντας τα ετήσια έσοδα, ενώ η οικογένεια Τζώρτζη έχει καλύψει και ομολογιακό δάνειο 8 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η εταιρεία.

11 εκατ. ευρώ για νέες συμμετοχές στην ποντοπόρο ναυτιλία

Σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης που θα ανέλθουν στα 21.888.000 ευρώ μετά την αφαίρεση 912.000 ευρώ για δαπάνες της έκδοσης θα διατεθούν ως εξής:

(α) ποσό έως 11.000.000 ευρώ για επενδύσεις σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας,

(β) ποσό 8.000.000 ευρώ για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνδεδεμένης εταιρείας, και

(γ) ποσό έως 2.888.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.

Η αύξηση είναι αναπτυξιακή αλλά και η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου θα εξοικονομήσει κεφάλαια από τους τόκους. Πρόσφατα η YKNOT ρευστοποίησε τη συμμετοχή της στη θυγατρική της στη Γαλλία στο πλαίσιο της αποδέσμευσης από ζημιογόνες δραστηριότητες. Το τίμημα για το 70% της θυγατρικής ανήλθε στα 800.000 ευρώ.