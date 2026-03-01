Xiaomi: «Βουτιά» στις παραδόσεις Φεβρουαρίου εν αναμονή του νέου SU7

Η Xiaomi, ο κινεζικός «κολοσσός των ηλεκτρονικών ειδών ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Weibo τα στοιχεία πωλήσεων για τον μήνα Φεβρουάριο και σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, παρέδωσε περισσότερα από 20.000 οχήματα κατά τον περασμένο μήνα, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση με τις 39.000 παραδόσεις του Ιανουαρίου.

Οι αναλυτές αποδίδουν σε δύο κυρίως παράγοντες:

Πρώτον, στην προετοιμασία για το Next-Gen SU7, καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή της αναβαθμισμένης έκδοσης του εμβληματικού της sedan. Η αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής απαιτεί προσωρινή παύση ή επιβράδυνση των ρυθμών, επηρεάζοντας το τελικό output.

Δεύτερον, στην εποχικότητα μιας και ο Φεβρουάριος παραδοσιακά αποτελεί έναν «αδύναμο» μήνα για την κινεζική αγορά αυτοκινήτου λόγω των εορτασμών της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, που φέρνει επιβράδυνση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις λιανικές πωλήσεις.

Στοίχημα η μαζική παραγωγή

Η Xiaomi, η οποία εισήλθε δυναμικά στην αγορά των EV το 2024 με το SU7, στοχεύει πλέον στην εδραίωση της θέσης της απέναντι σε εδραιωμένους ανταγωνιστές όπως η Tesla και η BYD. Η μετάβαση στη νέα γενιά του SU7 θεωρείται κομβική για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου των 550.000 παραδόσεων για το τρέχον έτος.

Παρά την κάμψη του Φεβρουαρίου, η αγορά παραμένει εστιασμένη στην ικανότητα της Xiaomi να κλιμακώσει γρήγορα την παραγωγή του νέου μοντέλου, το οποίο αναμένεται να ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες φόρτισης και αυτόνομης οδήγησης.