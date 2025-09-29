Ξεκινά ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025

Η ΕΥ Ελλάδος διοργανώνει, για δέκατη φορά, τον διαγωνισμό EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος – τον καταξιωμένο θεσμό που αναδεικνύει και τιμά την επιχειρηματική αριστεία στη χώρα μας, σταθερά από το 2006.

Ο ελληνικός διαγωνισμός αποτελεί μέρος του παγκόσμιου θεσμού ΕΥ Entrepreneur Of The YearTM, με ιστορία σχεδόν 40 χρόνων, και συμμετοχές 30.000 καταξιωμένων επιχειρηματιών από περισσότερες από 79 χώρες και γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Αντλώντας έμπνευση από το παγκόσμιο μήνυμα της EY, «Δημιουργήστε το μέλλον με αυτοπεποίθηση» (Shape the future with confidence), ο φετινός διαγωνισμός τιμά τους «Δημιουργούς» (The Shapers), τους ανθρώπους εκείνους που μετασχηματίζουν την πρώτη ύλη μίας ιδέας σε αξία, παρουσιάζοντας κάτι μοναδικό και διαχρονικό, που διαμορφώνει το σήμερα και μένει στο αύριο σαν ανεξίτηλη υπογραφή.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει, μέσω του ey.com/el_gr/eoy, κάθε ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια ή μέτοχος ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα ή σημαντική παραγωγική-λειτουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με κύκλο εργασιών €10 εκατ. και άνω, που αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της διοίκησής της, και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξή της. Επιπλέον, υποψήφιους μπορεί να υποδείξει και το ευρύ κοινό, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η τελετή απονομής του EY «Επιχειρηματία της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026. Ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την ελληνική επιχειρηματικότητα στο παγκόσμιο σκέλος του θεσμού, EY World Entrepreneur Of The Year™, που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στο Μόντε Κάρλο.

Τα οφέλη της συμμετοχής

Ο διαγωνισμός EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος, αποτελεί μία πλατφόρμα για επιχειρηματίες, μέσω της οποίας μπορούν να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, να συνδεθούν με άλλους επιτυχημένους επιχειρηματίες – τόσο συνυποψηφίους τους, όσο και μέλη της Κριτικής Επιτροπής – και να λάβουν αναγνώριση για το έργο τους.

Επίσης, ο διαγωνισμός προσφέρεται και ως μία ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να αξιολογήσουν την επιχείρησή τους και να τη συγκρίνουν (benchmarking), βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, με αυτό που κάνει τις κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να ξεχωρίζουν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο Alumni του ελληνικού διαγωνισμού που απαρτίζεται από παλιούς συμμετέχοντες και νικητές, καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο γνώσης της EY, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, έρευνες και μελέτες, καθώς και αποκλειστικές προσκλήσεις για σχετικές εκδηλώσεις και ενημερωτικές ημερίδες του οργανισμού.

Τέλος, ο νικητής ή η νικήτρια του τίτλου EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος, έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγάλο τελικό του EY World Entrepreneur Of The Year στο Μόντε Κάρλο, όπου θα συμμετάσχει σε αποκλειστικά σεμινάρια και workshops με κορυφαίους εισηγητές, θα κάνει networking με ηγετικές μορφές του διεθνούς επιχειρηματικού οικοσυστήματος και θα γίνει μέλος του παγκόσμιου δικτύου του διαγωνισμού.

Η Κριτική Επιτροπή και τα κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από ανεξάρτητη εννεαμελή Κριτική Επιτροπή, βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνουν: τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την οικονομική απόδοση, τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, την καινοτομία, τον στρατηγικό προσανατολισμό και τη διεθνή ανάπτυξη, το επιχειρηματικό πνεύμα, το μοντέλο διοίκησης και την εταιρική κουλτούρα.

Η Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την πορεία και την εξέλιξη της κάθε υποψηφιότητας, αποτελείται από διακεκριμένους και υψηλού κύρους εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού και ακαδημαϊκού χώρου. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι, για ακόμη μία χρονιά, ο κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital και Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2008, ο οποίος έχει, επίσης, διατελέσει και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού το 2021 και το 2023.

Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν, επίσης, οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Βασιλάκη, Πρόεδρος, Aegean & Olympic Air και Διευθύνων Σύμβουλος Autohellas, και ΕΥ Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2023, Γιώργος Δουκίδης – Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου – Α’ Αντιπρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μαρίνα Μαυρομμάτη – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Printec Group, Κώστας Νεμπής – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ, Γεώργιος Στάσσης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε., Μαίρη Χατζάκου – Πρόεδρος, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., βραβευμένη με το ΕΥ «Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας» 2023, και Δρ. Βασίλειος Ψάλτης – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Alpha Bank.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος για το 2025, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Το μέλλον δεν προκύπτει από μόνο του – διαμορφώνεται από εκείνους που το οραματίζονται με τόλμη και το δημιουργούν με αυτοπεποίθηση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, οφείλουμε να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους που έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι αναγνωρίζουν τις προκλήσεις και με τόλμη και δημιουργικότητα χτίζουν κάτι το μοναδικό: οργανισμούς με ανθεκτικότητα, ικανούς να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους. Η χώρα μας διαθέτει πολλούς τέτοιους επιχειρηματίες, και είμαι βέβαιος ότι και ο φετινός μας διαγωνισμός θα αναδείξει τους καλύτερους ανάμεσά τους».

Το πρόγραμμα EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 χορηγούν οι:

Platinum χορηγός

Alpha Bank

Diamond Χορηγός

Syngelidis Automotive Companies

Gold Χορηγός

Dialectica

Χορηγοί

Alpha Estate

SAP

Υποστηρικτής

Endeavor

Χορηγοί επικοινωνίας

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Capital.gr

Forbes

Μακεδονία

Για δηλώσεις υποψηφιοτήτων και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ey.com/el_gr/eoy.

