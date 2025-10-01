Ξεκινά η ΑΜΚ της Intralot, ανώτατη τιμή στο €1,27

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 1,27 ευρώ ανά μετοχή η ΑΜΚ της Intralot με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την εταιρεία να διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καθοδική αναθεώρηση της ανώτατης τιμής διάθεσης.

Η εν λόγω ΑΜΚ γίνεται μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 έως 450 εκατ. ευρώ.

Στην αύξηση το 21% απευθύνεται σε Έλληνες επενδυτές και το 79% στους ξένες επενδυτές.

Ειδικότερα, στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς που θα γίνει στην Ελλάδα, αναμένεται να διατεθούν, από 73,5 έως 94,5 εκατ. μετοχές στο σύνολό τους που θα κινηθεί ανάμεσα στα 350 και στα 450 εκατ. νέους τίτλους.

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική τοποθέτηση που θα γίνει με βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό, το μερίδιο που αφορά στα διεθνή χαρτοφυλάκια, θα κυμανθεί από 276, 5 εκατ. έως 355,5 εκατ. νέες μετοχές.

Το 21% που αφορά τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, αντιστοιχεί περίπου σε 84 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 316 εκατ. ευρώ επιδιώκεται να αντληθούν από ξένα χαρτοφυλάκια, με τους διεθνείς επενδυτές να έχουν ήδη επιδείξει ισχυρό ενδιαφέρον για το growth story της εταιρείας και το deal εξαγοράς της Bally’s όπως φάνηκε και από την έκδοση του ομολόγου που εξέδωσε η Intralot που συγκέντρωσε 900 εκατ. από 850 αρχικά με κεφάλαια άνω των 3,5 δις να προσφέρονται.

Για τους Έλληνες επενδυτές θα υπάρξει η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, με βάση τα χθεσινά δεδομένα στη διαμόρφωση του μετοχολογίου. Και σε συνάρτηση του ποσοστού που κατέχουν.

Στην ΑΜΚ πέραν των ιδιωτών αναμένεται να συμμετάσχουν μερικώς τόσο η Intrakom όσο και ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος Σωκράτης Κόκκαλης αλλά και επιχειρηματίες που έχουν υποστηρίξει την διοίκηση πρόσφατα.

Όσον αφορά την χρήση από την Intralot του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρεία κατά ποσό €300 εκατ. για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς, κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, σύμφωνα με την από 01.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους όρους της από 18.07.2025 Σύμβασης Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally’s Corporation, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές,

Επίσης, κατά ποσό €90 εκατ. για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και (3) το τυχόν υπερβάλλον, για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας εντός 12 μηνών.