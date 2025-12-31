WSJ: Η OpenAI προσφέρει ιστορικά υψηλές αμοιβές στην αναζήτηση ταλέντων Τεχνητής Νοημοσύνης

Παρά την εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η OpenAI προσφέρει πακέτα αποδοχών χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των τεχνολογικών startups, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η WSJ, οι αποδοχές σε μετοχές της εταιρείας ανήλθαν το 2025 κατά μέσο όρο σε 1,5 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο, βάσει οικονομικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε επενδυτές. Το ποσό αυτό, κατανεμημένο σε ένα ανθρώπινο δυναμικό περίπου 4.000 εργαζομένων, είναι υπερ-επταπλάσιο σε σχέση με εκείνο που είχε γνωστοποιήσει η Google το 2003, πριν από την είσοδό της στο χρηματιστήριο.

Παράλληλα, είναι περίπου 34 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο αποδοχών σε μετοχές που κατέγραψαν 18 μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες το έτος πριν από τη δημόσια εγγραφή τους, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Equilar που επικαλείται η WSJ.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα πακέτα μετοχικών κινήτρων της OpenAI αντιστοιχούν πλέον σχεδόν στο 50% των εκτιμώμενων εσόδων της για το 2025, ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ εκείνα ανταγωνιστών όπως οι Palantir, Meta και Salesforce.

Η εκτόξευση των αμοιβών αποδίδεται στον ολοένα και πιο σκληρό «πόλεμο ταλέντων» στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τα κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια να ανταγωνίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό έμπειρων επιστημόνων και μηχανικών.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έχει προσφέρει πακέτα αποδοχών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων — και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 1 δισ. δολάρια - προκειμένου να προσελκύσει κορυφαία στελέχη, προκαλώντας κύμα ηχηρών αποχωρήσεων από την OpenAI.

Σε απάντηση, η OpenAI κατέβαλε τον Αύγουστο εφάπαξ μπόνους εκατομμυρίων σε επιλεγμένους εργαζομένους και πρόσφατα κατάργησε πολιτική που απαιτούσε εξάμηνη παραμονή πριν την έναρξη κατοχύρωσης μετοχών, κινήσεις που ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδοχές.

Τέλος, η WSJ αναφέρει ότι η OpenAI αναμένει αύξηση των αποδοχών σε μετοχές κατά περίπου 3 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030, υπογραμμίζοντας τόσο το κόστος διατήρησης ταλέντων όσο και το διαρκώς αυξανόμενο διακύβευμα στον παγκόσμιο αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης.