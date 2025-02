Το WORLD PASS powered by Telekom ταξίδεψε στο Μόναχο για την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία

Η COSMOTE δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο μέσω του WORLD PASS powered by Telekom. Στο πλαίσιο αυτό, δύο τυχεροί συνδρομητές με τα plus one τους ταξίδεψαν στο Μόναχο για να δουν τον αγώνα Μπάγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας, να περιηγηθούν με VIP tour στην «Allianz Arena» και να γνωρίσουν από κοντά τη βαυαρική πόλη.



Την πρώτη μέρα στο Μόναχο περίμενε τους συνδρομητές της COSMOTE ένα δώρο που θα ήθελε κάθε ποδοσφαιρόφιλος, ένα backpack, το οποίο περιείχε την επίσημη φανέλα της Μπάγερν για τη φετινή σεζόν, καθώς και αναμνηστικά του συλλόγου.



Η Telekom, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών διεθνώς, μέλος του οποίου είναι και η COSMOTE, αποτελεί μεγάλο χορηγό της Μπάγερν τα τελευταία 22 χρόνια, με το σήμα της να κοσμεί τη φανέλα της ομάδας.





Αφού φόρεσαν τις ενδυμασίες, ξεκίνησαν για την «Allianz Arena», όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον κρίσιμο αγώνα από VIP θέσεις, πολύ κοντά στους πάγκους των ομάδων. Μέσα σε μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, η Μπάγερν επικράτησε με 3-1 και τερμάτισε στη 12η θέση της βαθμολογίας.





H premium ποδοσφαιρική εμπειρία περιλάμβανε την είσοδο των νικητών στο Telekom VIP Lounge αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, όπου είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μία γεύση από τη φιλοξενία της Telekom και να δοκιμάσουν γερμανικά εδέσματα και μπύρες.



Την επόμενη μέρα οι νικητές του WORLD PASS powered by Telekom επέστρεψαν στην «Allianz Arena», για μια μοναδική VIP ξενάγηση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μπάγερν.





Η ξενάγηση περιλάμβανε επίσκεψη στους εξωτερικούς χώρους του γηπέδου, στα τρία διαζώματα, καθώς και στα αποδυτήρια των παικτών για να δουν από κοντά τις φανέλες τους, ενώ περπάτησαν στη φυσούνα για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο και να καθίσουν στους πάγκους, από τους οποίους έχουν περάσει εμβληματικοί αστέρες του ποδοσφαίρου.





Η ξενάγηση έκλεισε με μία επίσκεψη στο πρωτοποριακό μουσείο της Μπάγερν, όπου οι συνδρομητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για την ιστορία της ομάδας, τα τρόπαια και τις εμβληματικές στιγμές της.





Το βράδυ, η περιήγηση έκλεισε με μία γαστρονομική εμπειρία σε ένα παραδοσιακό βαυαρικό εστιατόριο, όπου οι συνδρομητές δοκίμασαν αυθεντικές γεύσεις της περιοχής, χαρίζοντας μία γεύση της τοπικής κουλτούρας.





Την τρίτη μέρα οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE περιηγήθηκαν στους δρόμους του Μονάχου, βλέποντας από κοντά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, λίγο πριν πάρουν την πτήση τους για την επιστροφή στην Ελλάδα.