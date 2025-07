WHAT’S UP: Ακόμα μία χρονιά με μοναδικές εμπειρίες στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας

Στην καρδιά της μουσικής βρίσκεται και φέτος το καλοκαίρι το WHAT’S UP, δίνοντας δυναμικό «παρών» στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας. Οι χρήστες του θα απολαύσουν μοναδικές VIP εμπειρίες και αποκλειστικά προνόμια στα φεστιβάλ Release Athens, Primer Music Festival, Plisskën Festival, Off the Hook και ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ, στις συναυλίες των Kerala Dust, καθώς και στην περιοδεία του Bloody Hawk powered by WHAT’S UP.

Για μία ακόμα φορά το WHAT’S UP βρίσκεται δίπλα στους νέους, φέρνοντας όλο και περισσότερους πιο κοντά στη live μουσική και στους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Μέσα από το WHAT’S UP app και το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments μπορούν να διεκδικήσουν συνολικά πάνω από 2.000 προσκλήσεις και να ενεργοποιούν δωρεάν data για να μοιράζονται αξέχαστες στιγμές μουσικής μέσα στους συναυλιακούς χώρους.

Μοναδικές εμπειρίες

Σε κάθε φεστιβάλ, οι πελάτες του WHAT’S UP έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερά του, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, να κερδίσουν πλούσια δώρα και να διεκδικήσουν premium εμπειρίες, όπως backstage tours, αναβαθμίσεις σε VIP θέσεις και άλλες αποκλειστικές παροχές. Ειδικότερα, στο Release Athens Festival, οι πελάτες του WHAT’S UP μπορούν να απολαύσουν τις συναυλίες από το Sky Lounge του WHAT’S UP, έναν προνομιακό χώρο με θέα τη σκηνή, ο οποίος προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης. Αντίστοιχα, στο Primer Music Festival, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πρόσβαση στο VIP area και να απολαύσουν μοναδικές παροχές, όπως VIP θέσεις και δωρεάν parking.

Μεγάλα μουσικά φεστιβάλ και συναυλίες

Στο Release Athens Festival (7 Ιουνίου - 23 Ιουλίου), ένα από τα δημοφιλέστερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, θα εμφανιστούν κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως: Morrissey, Kylie Minogue, The Prodigy, Gojira, Dream Theater, London Grammar, Mastodon, Aurora, Loreen και Pendulum, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια σειρά από εντυπωσιακές συναυλίες και acts στην Πλατεία Νερού.

Το Primer Music Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής σκηνής στην Ελλάδα, επιστρέφει στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με 2 stages, φέρνοντας πάνω από 15 κορυφαίους artists από τον χώρο της EDM σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Armin Van Buuren, Faithless live, Artbat, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Alesso, Fideles και Purple Disco Machine.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου το Plisskën Festival θα φέρει μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και τάσεων, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave, μέσα από 3 stages και πάνω από 20 καλλιτέχνες, όπως οι King Krule, Brutalismus 3000, Confidence Man, KI/KI και Jersey.

Τις ίδιες ημέρες (12 και 13 Σεπτεμβρίου) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το hip hop φεστιβάλ Off the Hook, με το τελικό lineup να ανακοινώνεται σύντομα, ενώ το Σεπτέμβριο θα λάβει χώρα και το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ σε Αθήνα και Πάτρα. Έπειτα, τη σκυτάλη θα πάρουν οι Kerala Dust με δύο ατμοσφαιρικές συναυλίες, στις 16 Οκτωβρίου στην Αθήνα και στις 17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το WHAT’S UP στηρίζει και φέτος την περιοδεία του Bloody Hawk, ως μεγάλος χορηγός. O δημοφιλής hip hop artist ξεκίνησε με μια θριαμβευτική συναυλία στο ΟΑΚΑ με πάνω από 42.000 παρευρισκόμενους, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς - 5 Ιουλίου) και μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Το WHAT’S UP βρέθηκε και στο Helmos Mountain Festival, το οποίο έλαβε χώρα 6-9 Ιουνίου με την παρουσία περισσότερων από 8.000 ατόμων.