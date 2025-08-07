Westnet: Στρατηγικός Μετασχηματισμός με θετικό πρόσημο για το 2025

Αυξημένο κύκλο εργασιών, σημαντική ενίσχυση της μικτής κερδοφορίας και ουσιαστικά μειωμένα λειτουργικά έξοδα παρουσίασε η Westnet το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργείται από τις στρατηγικές αλλαγές της προηγούμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση +13%, η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά +21%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €500.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2025 επικεντρώνεται:

στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στους τομείς των λευκών συσκευών και του κλιματισμού ,

στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων brands Kydos (τηλεοράσεις) και Omnys (οικιακές συσκευές),

(τηλεοράσεις) και (οικιακές συσκευές), στην επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές και

και στην ενίσχυση των b2b λύσεων και της τεχνικής υποστήριξης, ειδικά για εξειδικευμένες αγορές όπως ξενοδοχεία και φαρμακεία.

Το 2024 αποτέλεσε για την Westnet έτος στρατηγικής μετάβασης, στο οποίο υλοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις εμπορικές και οργανωτικές δομές, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία:

υλοποίησε εκτεταμένο πλάνο εκσυγχρονισμού των εσωτερικών της δομών,

διατήρησε τα μερίδια αγοράς εντός Ελλάδας,

εντός Ελλάδας, ανέλαβε σημαντικά IT έργα με στρατηγικούς συνεργάτες,

ενίσχυσε την παρουσία της στο Retail,

ανάπτυξε ιδιόκτητα brands, όπως Kydos και Omnys,

και , ανέλαβε έργα ψύξης/θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα με προϊόντα AUX και

σε όλη την Ελλάδα με προϊόντα και βελτίωσε ουσιαστικά την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη.

Παρά τις επενδύσεις και τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη που συνόδευσαν αυτές τις αλλαγές, και τα οποία οδήγησαν σε αρνητικό EBITDA και αποτελέσματα προ φόρων για το 2024, η εταιρεία διατήρησε τη διεθνή της παρουσία, με το 23% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξωτερικές αγορές, επιτυγχάνοντας εισροή κεφαλαίων από πελάτες εξωτερικού για την υποστήριξη της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Η θετική πορεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές που έγιναν αποδίδουν. Η στρατηγική πλέον εστιάζει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στη σταθερή βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης.

Η Westnet, μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia, δραστηριοποιείται στον χώρο της διανομής τεχνολογικών προϊόντων και λύσεων, που βελτιστοποιούν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και αναβαθμίζουν τον τρόπο ζωής των καταναλωτών.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 ως διανομέας προϊόντων πληροφορικής και σταδιακά επεκτάθηκε σε νέες προϊοντικές κατηγορίες όπως οι καταναλωτικές μπαταρίες, ο led φωτισμός, ο κλιματισμός, τα φωτοβολταϊκά και οι οικιακές συσκευές, ενισχύοντας την γκάμα των διαθέσιμων λύσεων.

Αυτό το πλούσιο χαρτοφυλάκιο πλαισιώνεται από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας την Westnet έναν στρατηγικό συνεργάτη για τους προμηθευτές και τους πελάτες της. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, στόχος της εταιρείας είναι να διευρύνει την πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμους λύσεις σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σήμερα, η Westnet έχει παρουσία με γραφεία σε 3 χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία, ενώ έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο εξαγωγών σε πάνω από 60 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.