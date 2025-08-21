Walmart: Τα έσοδα του μεγαλύτερου λιανοπωλητή στον κόσμο ξεπέρασαν τα 177 δισ. δολάρια

Η Walmart αύξησε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη του οικονομικού έτους, χάρη στην ισχυρή ζήτηση από καταναλωτές όλων των εισοδηματικών επιπέδων, οι οποίοι στράφηκαν στον μεγαλύτερο λιανοπωλητή στον κόσμο λόγω των ανησυχιών τους για την αύξηση του κόστους.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας δείχνουν ότι συνέχισε να επωφελείται από την αυξανόμενη ευαισθησία των Αμερικανών στις τιμές, με έσοδα 177,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο 176,16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κλίμα των καταναλωτών έχει επιδεινωθεί λόγω των φόβων για υψηλότερο πληθωρισμό, πλήττοντας τα κέρδη ορισμένων αλυσίδων λιανικής, αλλά οι πωλήσεις της Walmart παρέμειναν ανθεκτικές.

Ο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι ετήσιες πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 3,75% έως 4,75%, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή του για αύξηση 3% έως 4%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 2,52 και 2,62 δολάρια, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος των 2,50 έως 2,60 δολαρίων.

Η αλυσίδα με έδρα το Μπέντονβιλ του Αρκάνσας έλαβε ώθηση από μια πιο έντονη στρατηγική στο διαδίκτυο, καθώς περισσότεροι πελάτες βασίστηκαν στις παραδόσεις στο σπίτι. Οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου της αυξήθηκαν κατά 25% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το ένα τρίτο των παραδόσεων από τα καταστήματα πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ώρες ή λιγότερο.

Οι συνολικές συγκρίσιμες πωλήσεις της Walmart στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,6%, τροφοδοτούμενες από τη σταθερή ζήτηση σε είδη παντοπωλείου, υγείας και ευεξίας, καθώς και στις διαδικτυακές πωλήσεις, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 3,8%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η μέση δαπάνη στο ταμείο αυξήθηκε κατά 3,1% από 0,6% πέρυσι. Καταγράφηκε αύξηση 40% στις πωλήσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ειδών, των αυτοκινήτων, των παιχνιδιών, των μέσων ενημέρωσης και των παιχνιδιών.

Η εταιρεία λιανικής πώλησης είχε προειδοποιήσει ότι θα αυξήσει τις τιμές αυτό το καλοκαίρι για να αντισταθμίσει το κόστος που σχετίζεται με τους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, μια κίνηση που προκάλεσε κριτική από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετές άλλες εταιρείες λιανικής πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων και συσκευασμένων προϊόντων έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις σε απάντηση στους εισαγωγικούς δασμούς.