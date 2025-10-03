Volton: Φωτίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μήνυμα της πρόληψης στο 17ο Race for the Cure®

Η Volton συμμετείχε ενεργά στο 17ο Race for the Cure®, τον ετήσιο θεσμό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, στηρίζοντας με συνέπεια για τρίτη χρονιά το πολύτιμο έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Ως βασικός χορηγός της εκδήλωσης και μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», η Volton μετέφερε μηνύματα ελπίδας και δύναμης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η ομάδα της Volton υποδέχτηκε με χαμόγελο πλήθος κόσμου στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της εταιρείας στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν αναμνηστικά δώρα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικό Face Painting και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό.



Παράλληλα, η Volton Running Team έδωσε δυναμικό παρών στον αγώνα, με 50 μέλη της να τρέχουν μαζί, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που εμπνέουν καθημερινά με τη δύναμή τους.



Η Volton παραμένει προσηλωμένη στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», φωτίζοντας πρωτοβουλίες όπως το Race for the Cure® που ενδυναμώνουν την κοινωνία και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που εμπνέουν και ενώνουν, για ένα πιο φωτεινό αύριο.