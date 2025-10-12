Viohalco: Στο επίκεντρο η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο Όμιλος Viohalco, με διεθνή παρουσία στους τομείς του μετάλλου, της ενέργειας και των τεχνολογικών λύσεων, επενδύει στρατηγικά στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, αναδεικνύοντας το πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την παραγωγή, τη λειτουργία και την εταιρική κουλτούρα.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, παρουσία του Βασίλη Καρνέζη, CSO & GM Εταιρικών Υπηρεσιών των εταιρειών της Viohalco, αποτέλεσε αφορμή για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση αυτή ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιομηχανία ως κινητήριος δύναμη της ψηφιακής Ελλάδας, συνδέοντας τη βιομηχανική τεχνογνωσία με τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή.

Η στρατηγική της Viohalco για την ψηφιακή μετάβαση

Η Viohalco έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής της, την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε στάδιο της λειτουργίας της. Από την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής και τη χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, έως την αξιοποίηση big data και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την πρόβλεψη αναγκών και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός «έξυπνου» βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των εταιρικών υπηρεσιών ενισχύει τη διαφάνεια, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων. Η προσέγγιση αυτή ενδυναμώνει τους εργαζόμενους, μειώνει το λειτουργικό κόστος και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, συμβάλλοντας στη συνολική ανταγωνιστικότητα του Ομίλου σε διεθνές επίπεδο.

Η σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Η επίσκεψη του Υπουργού Παπαστεργίου υπογράμμισε τον κοινό στόχο κυβέρνησης και επιχειρήσεων, που δεν είναι άλλη από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η εναρμόνιση στρατηγικών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δημιουργούν ένα περιβάλλον, όπου η καινοτομία μπορεί να ανθίσει. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των έξυπνων υποδομών, με στόχο μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία.

Η περίπτωση της Viohalco αποδεικνύει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ένας ολοκληρωμένος μετασχηματισμός που ενώνει την παράδοση της βιομηχανικής αριστείας με το μέλλον της καινοτομίας.

Η ανάρτηση της Viohalco

«Χθες, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις μας τον Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μαζί με τον Βασίλη Καρνέζη, CSO & GM Εταιρικών Υπηρεσιών των εταιρειών Viohalco, και στελέχη του Ομίλου συμμετείχαμε σε μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών με επίκεντρο την τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αυτή η επίσκεψη τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ελλάδας. Εναρμονίζοντας στρατηγικές, ανταλλάσσοντας εμπειρογνωμοσύνη και υιοθετώντας την καινοτομία, μπορούμε να επιταχύνουμε τα οφέλη της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας ευχαριστούμε Δημήτρη Παπαστεργίου, για τη δέσμευσή σας στην ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων στο ψηφιακό τους ταξίδι».