Viohalco: Οι επενδύσεις που άλλαξαν τη φυσιογνωμία του ομίλου σε δύσκολες εποχές

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα της Viohalco το 2025 που ήταν τα καλύτερα στην ιστορία της ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Στράτος Θωμαδάκης έκανε την εξής δήλωση: «Τα αποτελέσματα του 2025 είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών των ανθρώπων μας στηριζόμενες σε σταθερές επενδύσεις, ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους στο παρελθόν».

Η διαπίστωση Θωμαδάκη αντικατοπτρίζει το dna του ομίλου που δεν είναι άλλο από συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών μονάδων των θυγατρικών του, ώστε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά τα προϊόντα τoυς να είναι εφάμιλλα ή και καλύτερα των ανταγωνιστών.

Όντως στο παρελθόν χρειάστηκε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Το 2013 εν μέσω των μνημονίων ο όμιλος μετέφερε την έδρα του στο Βέλγιο. Η διοίκηση ήθελε να αλλάξει την έδρα – τα εργοστάσια θα παρέμεναν στην Ελλάδα – ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για ένα τριετές επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ 308 εκατ. ευρώ μέσα στο peak της οικονομικής κρίσης.

Τότε, το 65% της παραγωγής του ομίλου κατευθυνόταν στην Ευρώπη αλλά οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές του δανείζονταν με 2% ενώ η Viohalco με 7%, είχαν φθηνότερο ρεύμα και χαμηλότερα μεταφορικά κόστη. Για να εξαλείψουν αυτά τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα οι θυγατρικές της έπρεπε να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα με αυστηρές προδιαγραφές. Να ξέφευγαν από τις αγορές των commodities και να μην επηρεάζονταν από τις φθηνές εισαγωγές της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κίνας.

Οι υψηλές ταμειακές ροές μείωσαν τον καθαρό δανεισμό

Τότε ήταν που στα Σωληνουργεία Κορίνθου κατασκευάστηκε νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων υψηλής καταπόνησης για θαλάσσιους και χερσαίους αγωγούς που αντικατέστησε τους απλούς σωλήνες ραφής. Στο εργοστάσιο της Fulgor (Eλληνικά Καλώδια) στην Κόρινθο άρχισε η κατασκευή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης. Στη Σιδενόρ λειτούργησε νέος φούρνος ενώ οι επενδύσεις συνεχίστηκαν αργότερα και στην ElvalHalcor με το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο που επέτρεψε τη σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την παραγωγή ευρύτερων και λεπτότερων φύλλων αλουμινίου.

Οι επενδύσεις συνεχίζονται αδιάκοπα και τα τελευταία χρόνια. Το 2023 οι επενδύσεις έφτασαν τα 300 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 434 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 430 εκατ. ευρώ. Το θετικό για την όμιλο ήταν πως η απόδοση των επενδύσεων έφερε υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές που συνέβαλαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλός και προβλημάτιζε τους αναλυτές.

Οι δείκτες μόχλευσης έχουν βελτιωθεί δραστικά αφού η σχέση καθαρός δανεισμός προς ebitda το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,1x ενώ το 2023 ήταν στο 4,2x. Στη μείωση του δανεισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις κεφαλαίου στη Cenergy ύψους 200 εκατ. ευρώ και της Noval ύψους 52 εκατ. για την εισαγωγή της στο ΧΑ.

Το slow down στις επενδύσεις θα ενισχύσει τις χρηματικές διανομές

Πλέον, τα Ελληνικά Καλώδια και τα Σωληνουργεία Κορίνθου (όμιλος Cenergy) είναι από τους πρωταγωνιστές στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται, η ElvalHalcor σε μια υφεσιακή αγορά ενισχύει τα κέρδη της και διατηρεί τα μερίδια αγοράς και η Noval εξελίσσεται σε μια από τις πιο αποδοτικές ΑΕΕΑΠ. Ακόμη και ο τομέας χάλυβα (Σιδενόρ-Sovel) που ήταν ο αδύναμος κρίκος τα τελευταία χρόνια, κατάφερε το 2025 να καταγράψει σχεδόν διπλάσια ebitda και να περιορίσει τις ζημίες στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Και στον κλάδο όμως του χάλυβα που πλήττεται από το σταθερό υψηλό ενεργειακό κόστος οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές αφού η ΕΕ υιοθέτησε δύο προστατευτικά μέτρα για τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες που καθιστούν ακριβότερες τις εισαγωγές χάλυβα από τρίτες χώρες: Τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) που διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών χάλυβα και των εισαγωγέων που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο και ένα άλλο μέτρο εμπορικής άμυνας που θα ισχύσει από τον Ιούλιο και θα περιορίζει τις αδασμολόγητες εισαγωγές χάλυβα στην Ε.Ε. στα 18,3 εκατ. τόνους ετησίως.

Πλέον οι επενδύσεις του ομίλου - εκτός από το εργοστάσιο καλωδίων στο Μeryland των ΗΠΑ, η κατασκευή του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη και το αναπτυξιακό πλάνο στη Noval - περιορίζονται στις ετήσιες συντηρήσεις και σε συνδυασμό με τις υψηλές ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τις χρηματικές διανομές προς τους μετόχους. Τη χρήση του 2025 ο όμιλος Viohalco πραγματοποίησε έσοδα 7,2 δισ. (+9% ετησίως), υποστηριζόμενα από υψηλότερους όγκους πωλήσεων και ευνοϊκές τιμές μετάλλων. Το προσαρμοσμένο ebitda ενισχύθηκε κατά 20% στα 727 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 46% στα 235 εκατ. ευρώ