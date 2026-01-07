UBS: Η Pfizer χρειάζεται νέα στρατηγική για ανάπτυξη μετά το 2028

Η UBS υιοθέτησε επιφυλακτικό τόνο απέναντι στην Pfizer, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες κινήσεις της για την ενίσχυση των «pipeline προϊόντων» για την παχυσαρκία βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη εικόνα, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους για να αντισταθμίσουν την επικείμενη απώλεια αποκλειστικότητας σε βασικά φάρμακα αργότερα αυτή τη δεκαετία.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία επισήμανε ότι οι επενδυτές παραμένουν επικεντρωμένοι στο κατά πόσον η Pfizer μπορεί να δημιουργήσει μια αξιόπιστη «μηχανή ανάπτυξης» πέρα από το τρέχον «έλλειμμα» στις ευρεσιτεχνίες, με την ορατότητα να παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η μετοχή είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη σε ένα εύρος τιμών φέτος, έως ότου υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις ότι τα νέα περιουσιακά στοιχεία των προϊόντων για την παχυσαρκία μπορούν να αντισταθμίσουν τη μείωση των εσόδων.

Η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της Pfizer με αξιολόγηση «Ουδέτερη» και τιμή-στόχο 25 δολάρια, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τα έσοδα, καθώς πολλά σημαντικά προϊόντα χάνουν την προστασία ευρεσιτεχνίας τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Εκτιμάται ότι περίπου 15 - 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιων εσόδων εξαρτώνται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ των οποίων τα Vyndaqel/Vyndamax, Eliquis, Ibrance και Xtandi.

Η UBS δήλωσε ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει επαρκείς συνεισφορές για να αντισταθμίσει πλήρως αυτή την απώλεια μετά το 2028, σε αντίθεση με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η διοίκηση της Pfizer.

Παρά τη θετική εκτίμηση για τη συμφωνία της Pfizer με την Metsera στον τομέα της παχυσαρκίας, οι αναλυτές σημειώνουν ότι θα χρειαστεί περαιτέρω επιχειρηματική ανάπτυξη ή εξαγορές. Επισημαίνουν τα επερχόμενα δεδομένα Φάσης II για την παχυσαρκία στις αρχές του 2026 ως πιθανό καταλύτη, αλλά προειδοποιούν ότι η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη.

Η UBS πρόσθεσε ότι η Pfizer διαπραγματεύεται με απόδοση περίπου 8 - 9 φορές τα μελλοντικά κέρδη, με μερισματική απόδοση 6 - 7%, αλλά σημείωσε ότι μια επαναξιολόγηση είναι απίθανη χωρίς ισχυρότερη ορατότητα στο «pipeline προϊόντων».