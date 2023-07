Twitter: Οι γείτονες παραπονιούνται για το εκτυφλωτικό «X»

Ένα γιγάντιο λαμπερό X σηματοδοτεί το σημείο στο Σαν Φρανσίσκο όπου ο Ίλον Μασκ λέει ότι σχεδιάζει να διατηρήσει την έδρα της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων που ήταν γνωστή ως Twitter. Αλλά οι αξιωματούχοι της πόλης και ορισμένοι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι με αυτήν τη σήμανση.

Την Παρασκευή, η εταιρεία έστησε ένα λογότυπο Χ στην οροφή της έδρας της στην Market Street, προς μεγάλη ενόχληση των γειτόνων που παραπονέθηκαν για ενοχλητικά φώτα, καθώς και του τμήματος επιθεώρησης κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο δήλωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

Ο Μασκ, ο οποίος εξαγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι η μετονομασθείσα εταιρεία θα παραμείνει στο Σαν Φρανσίσκο, παρά την πρόσφατη, όπως τη χαρακτήρισε, «δίνη εγκατάλειψης της πόλης, με τη μία εταιρεία μετά την άλλη να φεύγει ή να φεύγει".



Ο Μασκ μετέφερε την έδρα της εταιρείας Tesla από την Καλιφόρνια στο Τέξας το 2021. Η διατήρηση του X στο Σαν Φρανσίσκο θα μπορούσε να είναι ένα καλό σημάδι για μια πόλη που αγωνίζεται να ανακάμψει από την πανδημία.

«Όμορφο Σαν Φρανσίσκο, αν και οι άλλοι σε εγκαταλείπουν, εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι σου», έγραψε ο Μασκ.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο ευχαριστημένοι με την επίθεση φιλίας του Μασκ. Οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κατέγραψαν βίντεο με το γιγαντιαίο Χ να λάμπει, να πάλλεται και να αναβοσβήνει, με ορισμένους να επικρίνουν τα ενοχλητικά φώτα του.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy