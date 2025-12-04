TÜV NORD Ελλάδας: Entry στην πιστοποίηση Data Centers

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, Βασιλική Καζάζη παρουσίασε τις επενδύσεις, τις συνεργασίες σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο και τους στόχους μέχρι το 2030. Αποκάλυψε δε και την εξαγορά που, όπως δήλωσε, «τοποθετεί την εταιρεία στον χάρτη της τεχνολογίας».

Αναλυτικότερα, η κ. Καζάζη υπογράμμισε ότι μετά την εξαγορά της EPI Group από την TUV NORD Cert GmbH, η TÜV NORD Ελλάδας έχει άμεση πρόσβαση στο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης data centers και δυνατότητα πλήρους τεχνικής υποστήριξης των μεγάλων επενδύσεων data centers που έρχονται στην χώρα.

«Η TÜV NORD Ελλάδας εισέρχεται σε μια νέα εποχή τεχνογνωσίας και συνεργασιών. Τα επόμενα χρόνια ο ρόλος μας θα ενισχυθεί σε έργα που διαμορφώνουν την ενεργειακή και τεχνολογική πορεία της χώρας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο σημαντικών επενδύσεων και για εμάς είναι προτεραιότητα να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, στους θεσμούς και στην κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι αυτή η πρόοδος στηρίζεται σε ασφάλεια, ποιότητα και βιωσιμότητα», είπε η κ. Καζάζη.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης

Η στρατηγική του Ομίλου για περεταίρω ενίσχυση της παρουσίας του στην χώρα μας, φέρνει μια νέα εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων της TÜV NΟRD Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας παρουσίασε το Horizon 2030, το επιχειρηματικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τα νέα του σχέδια, τις επενδύσεις, αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Το πλάνο της TÜV NORD Ελλάδας, που βασίζεται στους τρεις κεντρικούς πυλώνες: Ενέργεια, Βιωσιμότητα και Τεχνολογία, αποτυπώνει την κατεύθυνση του Φορέα για τα επόμενα χρόνια και την ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς των τεχνικών ελέγχων, των ανεξάρτητων αξιολογήσεων και των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας.

Στον τομέα Ενέργειας, η TÜV NORD, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζει έργα που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υποδομές υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα, offshore εγκαταστάσεις, καθώς και τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας όπως η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια.

Στον πυλώνα της Βιωσιμότητας, ο Φορέας ενισχύει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των οργανισμών μέσω ESG επαληθεύσεων και αξιολογήσεων. Παράλληλα, στηρίζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών.

Στον τομέα της Τεχνολογίας, η TÜV NORD επεκτείνει τη δράση της στον ψηφιακό κόσμο, με υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πιστοποίηση data centers και εξειδικευμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, προετοιμάζει επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επόμενη εποχή των κβαντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μετάβαση.

Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και έργα που υλοποιούνται σε πάνω από 500 σημεία παγκοσμίως, ο Όμιλος TÜV NORD αποτελεί σήμερα μία διεθνή δύναμη τεχνογνωσίας και όπως τόνισε η κ. Καζάζη στην ομιλία της, η TÜV NORD δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό ρόλο της επιθεώρησης και της πιστοποίησης, αλλά εξελίσσεται σε έναν οργανισμό που συνδυάζει ακεραιότητα, διαφάνεια και εξειδίκευση, προάγοντας τη βιωσιμότητα. Σύντομα μάλιστα θα ξεκινήσει και η νέα της καμπάνια με μότο «Γίνε εσύ το πρότυπο».

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η TÜV NORD Ελλάδας λειτουργεί ως ανεξάρτητος τεχνικός συνεργάτης για οργανισμούς και φορείς που αναλαμβάνουν κρίσιμα έργα και υποδομές, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως την ολοκλήρωση και τη λειτουργία. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο, η TÜV NORD Ελλάδας αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που δρα σε περισσότερες από 50 χώρες.