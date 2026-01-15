TSMC: Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας στο δ’ Τρίμηνο – «Καύσιμο» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η TSMC ανακοίνωσε την Πέμπτη καθαρά κέρδη για το δ' τρίμηνο, υψηλότερα από τα αναμενόμενα, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ στον κόσμο συνέχισε να επωφελείται από την τεράστια ζήτηση για τα προηγμένα μικροτσίπ του, που τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η εταιρεία έθεσε πολύ υψηλότερες προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να αυξήσει δραστικά την παραγωγική του ικανότητα για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η TSMC αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 52 και 56 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με 40,90 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, όπως δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Wendell Huang σε τηλεδιάσκεψη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Huang προειδοποίησε ότι τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα περιθώρια κέρδους της TSMC θα μειωθούν, καθώς η εταιρεία κατασκευής τσιπ συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα, ειδικά στο εξωτερικό. Ο CEO C.C. Wei προειδοποίησε επίσης για «σημαντικά υψηλότερες» κεφαλαιουχικές δαπάνες και κόστη τα επόμενα χρόνια.

Η TSMC κατέγραψε ρεκόρ καθαρών κερδών ύψους 16 δισε. δολαρίων κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Bloomberg που είχαν καταγραφεί πριν από ένα χρόνο.

Τα τριμηνιαία έσοδα της TSMC, τα οποία είχε ανακοινώσει νωρίτερα, αυξήθηκαν σε 33 δισ. δολάρια και ο Huang προέβλεψε έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 34,6 δισ. δολάρια έως 35,8 δισ.

Η εταιρεία επωφελήθηκε από την υπερβολική ζήτηση για τα προηγμένα τσιπ της, με τα προϊόντα 3 νανομέτρων να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων από τη μονάδα παραγωγής πλακιδίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Wei δήλωσε ότι αυτή η ζήτηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι πιθανό να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και ότι η εταιρεία έχει λάβει θετικά μηνύματα σχετικά με τη ζήτηση από τους μεγαλύτερους πελάτες της.