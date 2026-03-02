Το τρίπτυχο αριστείας που ανέδειξε την εμπειρία Aldemar σε βραβευμένο προορισμό φιλοξενίας

Το Aldemar Olympian Village κατακτά τον τίτλο του “Best Destination Resort” στα φετινά βραβεία Greek Hotel of the Year, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της αριστείας στην ελληνική φιλοξενία.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση του resort στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών διαμονής και στην ανάδειξη της Ηλείας ως ανερχόμενου και δυναμικού τουριστικού προορισμού.

Το Aldemar Olympian Village, με την προνομιακή του τοποθεσία μπροστά σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Πελοποννήσου, δεν αποτελεί απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά έναν ολοκληρωμένο προορισμό φιλοξενίας, ο οποίος συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με τη σύγχρονη πολυτέλεια και τη γνήσια ελληνική φιλοξενία.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλούσιες και πολυδιάστατες γαστρονομικές προτάσεις, εκτεταμένες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και υπηρεσίες ευεξίας υψηλών προδιαγραφών, το resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής και έναν προορισμό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς ταξιδιώτη.

Παράλληλα, η στρατηγική επένδυση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών ενισχύει τη θέση του ως προορισμού με ισχυρή ταυτότητα και διαχρονικότητα.

Η κος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, CEO της Aldemar Resorts δήλωσε: «Ο Έλληνας ξενοδόχος και πάροχος φιλοξενίας, οι εργαζόμενοι στον κλάδο και οι τοπικές αρχές, πέτυχαν τα τελευταία χρόνια να είναι η Ελλάδα μια υπολογίσιμη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη. Η προσπάθεια προβολής προορισμών πλέον απαιτεί συνεργασίες και προορατική ανάλυση των δεδομένων για αποφυγή κοινωνικών αδικιών, περιβαλλοντικών καταστροφών και ανάδειξη της ταυτότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής. Όλα τα παραπάνω πετυχαίνουμε σιγά σιγά σ έναν ανερχόμενο προορισμό, αυτόν της Ηλείας, που με τον σύγχρονο δρόμο, τις προσπάθειες της Περιφέρειας και των δημοτικών αρχών και τις σύγχρονες μονάδες, αναδεικνύουμε σε κύριο προορισμό. Η βράβευση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς και αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας μας.»

Το βραβείο “Best Destination Resort” ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Aldemar Olympian Village στον τουριστικό χάρτη και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την ελληνική φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών.