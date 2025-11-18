TREK Development: Στην Εναλλακτική Αγορά με σχέδιο ανάπτυξης και εξαγορών για το 2026

Η TREK Development έκανε χθες το επίσημο ντεμπούτο της στην κατηγορία EN.A PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ήταν η επίσημη σφραγίδα σε μια πορεία τριών δεκαετιών, αλλά όπως υπογράμμισαν όλοι, και το εφαλτήριο μιας νέας εποχής επενδύσεων, εξαγορών και διεθνούς διεύρυνσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TREK Development, Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, υπογράμμισε ότι για την εταιρεία δεν ήταν μόνο μια μέρα χαράς αλλά και μια μέρα μεγάλης ευθύνης. «Η είσοδός μας στην ΕΝ.Α. είναι το επιστέγασμα μιας πορείας 30 χρόνων, αλλά δεν είναι το τερματικό σημείο. Είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής. Είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσουμε στο ακέραιο το επενδυτικό μας σχέδιο και θα τιμήσουμε τα χρήματα όλων των επενδυτών μας», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία προετοιμασίας για την είσοδο στην ΕΝ.Α. διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια. «Από την αρχή υπήρχε η προτροπή του Νίκου Πετροπουλάκη να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για εμάς η ΕΝ.Α. δεν ήταν απλώς ένας προορισμός, αλλά μια στρατηγική επιλογή που έδινε νέες προοπτικές στο επιχειρηματικό μας μοντέλο», ανέφερε.

Η TREK Development αποτελεί τη μετεξέλιξη της TREK Consulting, διατηρώντας τον ίδιο πυρήνα δραστηριοτήτων, αλλά προσθέτοντας με δυναμικό τρόπο τον τομέα των υποδομών. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαπολύζος, η εταιρεία δεν λειτουργεί ως μια κλασική τεχνική εταιρεία, αλλά ως μια καθετοποιημένη εταιρεία ειδικού σκοπού, που εστιάζει στην ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στα έξυπνα νερά, στο έξυπνο κλίμα και συνολικά στο πλαίσιο των smart cities.

Το consulting, όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαπολύζος, για την TREK σημαίνει project development, από τη σύλληψη της ιδέας ενός έργου υποδομής έως και την πλήρη υλοποίησή του.

O Γιάννoς Κοντόπουλος, CEO του Ομίλου Χ.Α. σημείωσε ότι η TREK Development έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων, με πυλώνες τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η εταιρεία είχε ολοκληρώσει πριν λίγες ημέρες αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, αντλώντας 1.911.000 ευρώ, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τα αναπτυξιακά της σχέδια.

Η εισαγωγή στην ΕΝ.Α., σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελούσε απλώς μια εταιρική διάκριση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση που εξασφάλιζε πρόσβαση σε ευρύτερες πηγές χρηματοδότησης και ενίσχυε την αξιοπιστία της εταιρείας. «Η είσοδος της TREK στην ΕΝ.Α. αποτελεί αναγνώριση της επαγγελματικής της συνέπειας και των προοπτικών ανάπτυξής της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανεκτέλεστο έργο, προβλέψεις και οικονομικά μεγέθη

Ήδη η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο έργο ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για το 2025 κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, με κέρδη προ φόρων στα 1,8 εκατ. και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα επενδυτικά και εξαγωγικά σχέδια της επόμενης διετίας. Με 1,9 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη ΑΜΚ, 2,7 εκατ. ευρώ από υφιστάμενες συμφωνίες (εκ των οποίων τα 2 εκατ. σε μετρητά) και περίπου 1,5 εκατ. από μελλοντικές ροές κερδοφορίας, η εταιρεία αναμένεται να διαθέσει σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη.

Περίπου το 30% των πόρων θα κατευθυνθεί στην οργανική ανάπτυξη, με στόχο την πρόσληψη 10 επιπλέον εξειδικευμένων στελεχών. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 25 εργαζόμενους και σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή της δυναμικότητα.

Εξαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το υπόλοιπο 70% θα διοχετευθεί σε εξαγορές, είτε μειοψηφικών είτε πλειοψηφικών πακέτων, εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο στόχαστρο βρίσκονται εταιρείες τεχνολογίας για smart cities, εταιρείες ενεργειακής εξοικονόμησης και συνολικά επιχειρήσεις που ενισχύουν το οικοσύστημα των υποδομών και των «έξυπνων» εφαρμογών.

Ο κ. Παπαπολύζος αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις με συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι το 2026 αναμένονται ανακοινώσεις για τις πρώτες εξαγορές.

Στο μέτωπο των έργων, η TREK ολοκληρώνει σύντομα ένα σημαντικό έργο smart cities στον Δήμο Ασπροπύργου και διεκδικεί αντίστοιχα έργα σε όλη την Ελλάδα, προϋπολογισμού 300.000 έως 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κ. Παπαπολύζος δήλωσε ότι η εταιρεία θα διεκδικήσει το επόμενο διάστημα έργα συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τομέας των «έξυπνων νερών», όπου η εταιρεία διεκδικεί έργα ψηφιακών υδρομέτρων αλλά και παρεμβάσεις άρδευσης στη Θεσσαλία, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των αναγκών για ορθολογική διαχείριση υδάτων. Η θυγατρική στο Μόναχο εντάσσεται επίσης πλέον κάτω από την ομπρέλα της TREK και όπως αναφέρθηκε θα συμμετέχει κανονικά στη μελλοντική κερδοφορία.

Ο κ. Αθανάσιος Μπαμπανίκας, μέλος του Δ.Σ. και στέλεχος με 25ετή διεθνή εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, τόνισε ότι στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία βέλτιστων διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και να στηρίξει τη διεύρυνση της TREK τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. «Με την εμπειρία μου θέλω να βοηθήσω την TREK να αποκτήσει μεγαλύτερη εμβέλεια και vision», σημείωσε.