Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην Intel

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην Intel στο πλαίσιο συμφωνίας με την εταιρεία κατασκευής τσιπ, που αντιμετωπίζει δυσκολίες, και ότι σχεδιάζει περισσότερες παρόμοιες κινήσεις. Πρόκειται για την τελευταία έκτακτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου στην εταιρική Αμερική.

Μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπού Ταν, αργότερα την Παρασκευή, επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί συνάντηση μεταξύ του Ταν και του Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προκλήθηκε από το αίτημα του προέδρου για την παραίτηση του επικεφαλής της Intel λόγω δεσμών με κινεζικές εταιρείες.

«Μπήκε θέλοντας να κρατήσει τη δουλειά του και κατέληξε να μας δώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ποσό, το μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί περίπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια που η Intel θα λάβει από την κυβέρνηση μέσω του νόμου CHIPS για τη χρηματοδότηση εργοστασίων παραγωγής τσιπ στις ΗΠΑ.

Η επένδυση στην Intel αποτελεί την τελευταία από αρκετές ασυνήθιστες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η έγκριση πώλησης τσιπ H20 της Nvidia στην Κίνα, με αντάλλαγμα το 15% των πωλήσεων για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει επίσης να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος σε μικρή εταιρεία εξόρυξης για την παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξασφάλισε «χρυσή μετοχή» με δικαίωμα βέτο σε συμφωνία που επέτρεψε στην Nippon Steel να αγοράσει την US Steel.

Η παρέμβαση αυτή έχει ανησυχήσει επικριτές, που υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις του Τραμπ δημιουργούν νέες κατηγορίες εταιρικού κινδύνου.

Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε να μετατρέψει 7,9 δισ. δολάρια επιχορηγήσεων που είχαν εγκριθεί επί Μπάιντεν για την Intel σε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μερίδιο 10% στις τρέχουσες τιμές μετοχών αντιστοιχεί περίπου σε 10 δισ. δολάρια. Ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, τόνισε ότι το μερίδιο δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, άρα η κυβέρνηση δεν θα επηρεάζει τη διοίκηση της εταιρείας.

Η μετοχή της Intel αυξήθηκε πάνω από 6%, ενώ η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει. Η κίνηση έρχεται μετά από εισφορά κεφαλαίου 2 δισ. δολαρίων από την SoftBank, ως ψήφο εμπιστοσύνης για την προβληματική εταιρεία εν μέσω ανάκαμψης.

Η ομοσπονδιακή στήριξη θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο στην Intel για αναζωογόνηση της ζημιογόνας δραστηριότητας χυτηρίων, σύμφωνα με αναλυτές, αλλά η εταιρεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω αδύναμου οδικού χάρτη προϊόντων και δυσκολιών στην προσέλκυση πελατών για τα νέα εργοστάσια.

Ο Τραμπ, που συναντήθηκε με τον Ταν στις 11 Αυγούστου, έχει υιοθετήσει πρωτοφανή προσέγγιση σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Πιέζει για κυβερνητικές συνεργασίες δισεκατομμυρίων στους ημιαγωγούς και τις σπάνιες γαίες, όπως συμφωνίες με Nvidia και MP Materials για κρίσιμα ορυκτά.

Ο Ταν, που ανέλαβε την Intel τον Μάρτιο, έχει αναλάβει την αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία κατέγραψε ζημία 18,8 δισ. δολαρίων το 2024, την πρώτη από το 1986. Η τελευταία χρονιά με θετική προσαρμοσμένη ελεύθερη ταμειακή ροή ήταν το 2021.