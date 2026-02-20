Trade Estates: Στη θέση του Chief Financial Officer ο Δημήτρης Παναγή

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ανακοινώνει ότι από 18 Φεβρουαρίου 2026 ο κ. Δημήτρης Παναγή αναλαμβάνει τη θέση του Chief Financial Officer.

Ο κ. Παναγή διαθέτει είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδύσεων και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχοντας εργαστεί ως CFO στην Noval Property ΑΕΕΑΠ ενώ κατά την περίοδο 2009-2023 εργάστηκε ως CFO στην Zeus Capital Management. Προηγουμένως, εργάστηκε στην Νέα Υόρκη στο Private Equity Finance Division της Lehman Brothers και ως ορκωτός ελεγκτής (CPA) στην Deloitte. Ο κ. Παναγή είναι απόφοιτος του Rutgers University (ΗΠΑ) όπου σπούδασε Λογιστική (BSc Hons) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Manchester Business School.