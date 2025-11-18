Trade Estates: Καθαρά κέρδη 19,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, αυξημένα κατά 26,5%

Αυξημένη κερδοφορία 26,5% στα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ και 14% στα έσοδα κατέγραψε η Trade Estates στο πρώτο 9μηνο του 2025, ενώ η αύξηση στο EBITDA ήταν 16,5% στα 24,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 ποσού €0,065 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 36,3%. Αναθεώρησε, δε, ανοδικά το guidance του 2025 για τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) έως 27%.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία

Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 38,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 14,0%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 30,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,9 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 11,8%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 16,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα (Αdjusted Profit After Tax)* ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 77,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη (Profit After Tax)* ανήλθαν σε 19,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 26,5%) σε σύγκριση με το Εννεάμηνο 2024.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 45,7%) σε σχέση με το Εννεάμηνο 2024.

Σύνολο Ενεργητικού 622,8 εκατ. ευρώ την 30.09.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 2,9%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30.09.2025 ανήλθε σε 567,0 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 4,7%).

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε στα 319,5 εκατ. ευρώ (€2,65 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

*Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα περιλαμβάνει πραγματοποιηθέν κέρδος ποσού €2,4 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής της εταιρείας SEVAS TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ