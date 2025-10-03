TP Greece: Εφορμά στην καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επιδόσεις, το διεθνές πελατολόγιο και το brain regain

Με τζίρο 467 εκατ. ευρώ, πελατολόγιο από τον S&P 500 και τον Nasdaq, 12.219 εργαζομένους, εκ των οποίων το 12,5% από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν πλέον ευκαιρία στην εργασία, η TP Greece μετέτρεψε σε κόμβο καινοτομίας με αιχμή την ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών τις «βάσεις» της στη χώρα και μπαίνει στην επόμενη μέρα της με αιχμή του δόρατος τις customized υπηρεσίες καινοτομίας ως Digital Partner for High-Value Services.

Όπως αναφέρθηκε, σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της στον Πειραιά εγκαινιάζοντας ένα νέο κυκλο εξωστρέφειας για την εταιρεία, δια στόματος της Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, η Ελλάδα «γίνεται ψηφιακός εταίρος για την υπηρεσίες υψηλής στάθμης». Η εταιρεία προσφέρει Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη, Υπηρεσίες Δεδομένων Συμβουλευτική και Analytics & Τεχνολογία, εξελισσόμενη, από ένα call center σε Digital Partner for High-Value Services, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με ενσυναίσθηση και καινοτομία. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται στο Innovation Lounge, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά, στις παλιές εγκαταστάσεις της Παπαστράτος, όπου η Τεχνητή και η Συναισθηματική Νοημοσύνη (AI & EI) συναντούν την ανθρώπινη εμπειρία για να μετατραπούν σε πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε σχετικά η ίδια.

Για να συμπληρώσει ότι, «το Innovation Lounge, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς συνεργασίας και παρουσίασης λύσεων. Φιλοξενεί πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία συναντά την εκπαίδευση και τη δημιουργία αξίας, με έμφαση στον πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο».

Οι επιδόσεις της TP Greece, το διεθνές πελατολόγιο και το brain regain

Η εταιρεία τρέχει με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος. Πέρυσι είχε καταγράψει περίπου 5% άνοδο σε σχέση με το 2023 κι έκλεισε με πωλήσεις 467 εκατ. ευρώ. Διεθνώς η εταιρεία «γράφει», με βάση τη διοίκηση, 10 δισ. τζίρο.

H TP Greece διαθέτει 4 Innovation Hub σε Πειραιά, Χανιά και Θεσσαλονίκη και προσφέρει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, με χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε 78 εταιρείες, με πελάτες μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής για τα οποία όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεσμεύεται για τη διακράτηση της επωνυμίας τους από κλάδους των τραπεζών, των αεροπορικών εταιρειών κτλ. Ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους πελάτες της είναι οι Netflix, Daimler και Cannon, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εγκαταστάσεις της στα Χανιά, όπου και περίπου 300 εργαζόμενοι καλύπτονται οι ανάγκες αγορών στη Βόρεια Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TP απασχολεί 12.219 εργαζομένους και προσλαμβάνει μηνιαίως 600 εργαζόμενους, με απολαβές, όπως αναφέρθηκε, άνω του 25-30% από τον κατώτατο μισθό. Καταγράφει έντονη κινητικότητα, μια και μετά από ένα μέσο όρο τριετούς παραμονής, πολλοί και πολλές αποφασίζουν να περάσουν σε μια νέα εργασιακή πορεία. Το 21% των εργαζομένων είναι από το εξωτερικό, ενώ να σημειωθεί ότι πχ στα Χανιά η πλειοψηφία είναι από τη Β. Ευρώπη.

Η εταιρεία λειτουργεί με εργαζομένους που μιλούν 42 γλώσσες και προέρχονται από 110 εθνικότητες, εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, συνεργάζεται με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες και έχει εξελιχθεί, όπως αναφέρθηκε, από ένα παραδοσιακό call center σε Digital Partner for High-Value Services. Αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το customer journey, που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.

Η Σαρλότ Φουκτώ τόνισε ότι, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν καταργεί, αλλά επαναπροσδιορίζει τις θέσεις εργασίας, δημιουργώντας νέα επαγγέλματα και ανάγκες τονίζοντας ότι πίσω από τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούνται άνθρωποι που αισθάνονται και μπορούν να καταλάβουν και να βελτιώσουν εφαρμογές. «Η ΑΙ απελευθερώνει τον άνθρωπο από επαναλαμβανόμενες εργασίες, δίνοντάς του τον χώρο να επικεντρωθεί σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία», σημείωσε.

Ενδεικτικό είναι ότι το 70% των αλληλεπιδράσεων το 2024 πραγματοποιείται ήδη μέσω ψηφιακών καναλιών, με την πρόβλεψη αυτό να φτάσει το 80% μέχρι το 2030.

Η στρατηγική της TP Greece στοχεύει και στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια, με το 75% του προσωπικού να εργάζεται απομακρυσμένα, ακόμα και από νησιά και απομακρυσμένα χωριά. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει το brain regain, έχοντας επαναπατρίσει 240 Έλληνες του εξωτερικού μόνο το προηγούμενο έτος.

Η εταιρική φιλοσοφία, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο, βασίζεται στην ανάπτυξη εκ των έσω. Περίπου το 91% των στελεχών της διοίκησης ξεκίνησε από θέσεις πρώτης γραμμής, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επένδυση της TP Greece στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI – από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης – πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».

Ο κ. Χριστοφορίδης παρουσίασε μια σειρά εργαλείων ΑΙ της TP Greece, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στις δεξιότητες των εργαζομένων, πως «δεν ζητούμε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ΑΙ, τους εκπαιδεύουμε εμείς».

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Innovation Lounge ανέλαβε η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιωματικών έργων και τεχνολογιών με έμφαση στο storytelling και τις μοναδικές εμπειρίες.

«Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάγκη για έναν χώρο που δεν είναι μόνο όμορφος αλλά και λειτουργικός. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και την παρουσίαση σύνθετων λύσεων με τρόπο απλό και βιωματικό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», ανέφεραν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.