TotalEnergies: Στροφή στο αμερικανικό αέριο - Πουλάει το 50% των επιχειρήσεων ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική

Η TotalEnergies θα πουλήσει το 50% του χαρτοφυλακίου της στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική σε μια συμφωνία αξίας 950 εκατ.δολαρίων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει επίσης να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία παραγωγής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις μελλοντικές προμήθειες για την κύρια δραστηριότητά της.

Η πώληση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της γαλλικής πετρελαϊκής εταιρείας να αναπτύσσει έργα ΑΠΕ και στη συνέχεια να πωλεί μερίδια για να συγκεντρώσει μετρητά, τα οποία ελπίζει να δαπανήσει για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου της

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα λάβει 950 εκατ. δολάρια από την πώληση στην επενδυτική εταιρεία KKR και από σχετική αναχρηματοδότηση από τράπεζα.

Πρόκειται για μία από μια σειρά εκποιήσεων που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Patrick Pouyanne, αναμένεται να αποφέρουν 3,5 δισ. δολάρια έως το τέλος του έτους, εξισορροπώντας τις εξαγορές ύψους περίπου 3 δισ.δολαρίων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει έξι περιουσιακά στοιχεία κλίμακας κοινής ωφέλειας και 41 περιουσιακά στοιχεία κατανεμημένης παραγωγής, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία θα πουλήσει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα διατηρήσει το 50% του χαρτοφυλακίου 1,4 γιγαβάτ, με επιχειρηματική αξία 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε άλλη δήλωση, η TotalEnergies ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Continental Resources για την αγορά του 49% των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής φυσικού αερίου στην λεκάνη Anadarko στην πολιτεία της Οκλαχόμα.