ΤΩΡΑ, ΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΣΑ: Επιστροφή στην καθημερινότητα με σούπερ ΑΒ προσφορές!

Η ΑΒ Βασιλόπουλος καλωσορίζει τη νέα σεζόν με το μήνυμα «ΤΩΡΑ, ΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΒ», που φέρνει προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα για το σπίτι, το σχολείο και κάθε ανάγκη.

Δυνατές προσφορές με λύσεις για σνακ και ροφήματα για το σχολείο, προσφορές σε μπισκότα, μπάρες και δημητριακά, καθαριστικά και είδη οργάνωσης για το σπίτι, βασικά είδη παντοπωλείου για την καθημερινή μαγειρική, καθώς και προσωπική φροντίδα για όλη την οικογένεια είναι μερικά από αυτά που μπορούν να βρουν οι καταναλωτές για μια ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα. Από την Πέμπτη 4 έως και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στα καταστήματα ΑΒ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και online στο ab.gr και στο AB App, οι καταναλωτές θα βρουν δυνατές προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα για μικρούς και μεγάλους.

Η νέα καμπάνια της ΑΒ καλωσορίζει τη νέα αρχή που σηματοδοτεί ο Σεπτέμβριος: την επιστροφή στα θρανία και τις συνήθειές μας, την οργάνωση του σπιτιού και τις αγορές που συνδυάζουν ποιότητα, προσιτές τιμές και ευκολία.

Παράλληλα, η εταιρεία συγκεντρώνει σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια και μολύβια για τα παιδιά που στηρίζει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποτελεί ανθρωπιστική οργάνωση που στηρίζει ευάλωτους ανθρώπους και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη για προστασία και ένταξη. Μεταξύ άλλων υλοποιεί πρόγραμμα φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές, επισκεφθείτε το ab.gr ή κατεβάστε το AB App.