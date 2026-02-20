Τοποθέτηση ΕΑΕΕ στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Ελίνας Παπασπυροπούλου στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής:

Συνεδρίαση 19ης Φεβρουαρίου 2026 με θέμα: «Ο ρόλος των ασφαλιστικών φορέων και των φορέων παροχής οδικής βοήθειας στη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας»

Κυρίες & κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη σημερινή συνεδρίαση.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστολή μας, καθώς πρόληψη και ασφάλιση αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: η πρώτη μειώνει τον κίνδυνο, η δεύτερη περιορίζει τις συνέπειές του.

Η συμβολή μας έχει τόσο κοινωνική όσο και επιχειρηματική διάσταση. Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προστατεύει ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα μειώνει τη συχνότητα και το κόστος των ζημιών, συμβάλλοντας σε πιο προσιτή και βιώσιμη ασφάλιση για τους πολίτες.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Το 2024 η Ελλάδα κατέγραψε 64 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, έναντι 44 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δράσεις της ΕΑΕΕ στον τομέα της οδικής ασφάλειας κινούνται στο τρίπτυχο ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προσφορά, με σταθερή επιδίωξη τη συνένωση δυνάμεων με τις αρμόδιες αρχές και τους θεσμούς της Πολιτείας που υπηρετούν τον ίδιο στόχο: τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής:

Ø Μέσω της στατιστικής μας υπηρεσίας αξιοποιούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων των εταιριών-μελών μας και προχωρούμε σε συστηματική χαρτογράφηση των σημείων αυξημένης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της χώρας. Το 2024 θέσαμε τα δεδομένα αυτά στη διάθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να συμβάλουμε στον κρατικό χάρτη επικινδυνότητας και στη διαμόρφωση πιο στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ø Παράλληλα, με τη συνδρομή της Τροχαίας Αττικής και αξιοποιώντας τα στοιχεία της, εκπονήσαμε την έκθεση «Τροχαία Ατυχήματα Αττικής» για την περίοδο 2024–2025, η οποία θα δημοσιοποιηθεί σύντομα και περιλαμβάνει ανάλυση της κατανομής των ατυχημάτων και βασικούς δείκτες οδικής ασφάλειας.

Ø Στο σκέλος της προσφοράς, τα τελευταία χρόνια προχωρούμε σε ετήσια βάση σε δωρεές αλκοολομέτρων και σχετικού εξοπλισμού προς την Τροχαία, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της για την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ø Επιπλέον, υλοποιήσαμε καμπάνια ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, με κεντρικό μήνυμα «Μην οδηγείς, αν έχεις πιει».

Παράλληλα επεκτείνουμε τη δράση μας:

Ø Προχωρούμε στην ανάπτυξη σχετικού dashboard, ως φυσική συνέχεια της χαρτογράφησης των τροχαίων ατυχημάτων, με στόχο τη δυναμική παρακολούθηση των δεδομένων και την ακόμη πιο στοχευμένη υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών οδικής ασφάλειας.

Ø Πολύ πρόσφατα εγκαινιάσαμε σταθερή συνεργασία με τη νεοσύστατη αυτοτελή υπηρεσία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ψηφιακής παρακολούθησης της κυκλοφορίας, συμβάλλοντας και στην ενίσχυση της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

Ø Τέλος σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε τις δωρεές εξοπλισμού προς την Τροχαία καθώς και νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης που θα στοχεύει στη νέα γενιά.

Πέραν των παραπάνω, στο πλαίσιο της συνολικής μας προσέγγισης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ουσιαστική πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ως ασφαλιστική αγορά έχουμε καταθέσει τρεις επιπλέον στοχευμένες προτάσεις. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της ασφάλισης αυτοκινήτου, προς όφελος πρωτίστως των πολιτών και της κοινωνίας συνολικά

Η πρώτη αφορά την ψηφιακή δήλωση ατυχήματος.

Από το 2024 λειτουργεί μέσω του gov.gr, με την υποστήριξη της ΓΓΠΣ, ψηφιακή υπηρεσία που παρέχει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης κατά τη σύναψη ασφάλισης οχήματος. Η πρότασή μας αφορά την ανάπτυξη ψηφιακής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος, με στόχο την επέκταση της χρήση της υπηρεσίας σε όλο τον κύκλο ζωής του ασφαλιστηρίου και την ενίσχυση της διαφάνεια στον διακανονισμό αποζημιώσεων.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει στην Πολιτεία να αντλεί σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστα δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα, ενδυναμώνοντας την καταγραφή, την ανάλυση και τη χάραξη πολιτικών οδικής ασφάλειας.

Η επόμενη πρόταση αφορά την εναρμόνιση διατάξεων Κ.Ο.Κ. με το νέο νομικό πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων (ν. 5113/2024)

Η ΕΑΕΕ έχει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια αναδείξει την ανάγκη εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας με τον νέο ορισμό των οχημάτων που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Σήμερα, υφίσταται σαφές κενό ως προς τη διαδικασία ταξινόμησης συγκεκριμένης κατηγορίας ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα εκείνων που υπερβαίνουν τα 25 κιλά και αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 14 χλμ./ώρα. Τα οχήματα αυτά, βάσει της νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφάλισης, πλέον χαρακτηρίζονται ως οχήματα και υπάγονται σε καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης.

Ωστόσο, στην πράξη δημιουργείται το εξής παράδοξο: για να ασφαλιστούν, απαιτείται προηγουμένως καταχώρηση, δηλαδή άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, διαδικασία η οποία σήμερα δεν προβλέπεται. Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα αυτά πωλούνται και κυκλοφορούν νόμιμα αλλά ανασφάλιστα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα θύματα εν δυνάμει ατυχημάτων, ενώ επιβαρύνει αδικαιολόγητα και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, το οποίο καλείται να καλύψει αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ζημιών από ανασφάλιστα οχήματα.

Η τρίτη πρόταση σχετίζεται με την επιβράβευση καλής οδηγικής συμπεριφοράς μέσω πρόσβασης στο ΣΕΣΟ.

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας περνάει και μέσα από την επιβράβευση των υπεύθυνων οδηγών. Γι’ αυτό έχουμε προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση με συγκατάθεση του οδηγού στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών – το γνωστό point system. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια τον πραγματικό οδηγικό κίνδυνο και να διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα με βάση τη συμπεριφορά κάθε οδηγού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι ο οδηγός που σέβεται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που δεν παραβαίνει και οδηγεί υπεύθυνα, θα ανταμείβεται.

Έτσι δημιουργείται ένα σαφές και δίκαιο κίνητρο για ασφαλέστερη οδήγηση. Και αυτό, τελικά, είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεών μας: η πρόληψη.

Σε αυτήν ακριβώς τη λογική εντάσσονται και όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε παρουσιάσει.

Η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δεν είναι μόνο στατιστικός στόχος. Είναι ζήτημα ζωής. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Είναι ζήτημα συλλογικής ευθύνης και συνέργειας μεταξύ φορέων και Πολιτείας, μιας εθνικής στρατηγικής.

Η ασφαλιστική αγορά δηλώνει παρούσα και έτοιμη να συμβάλει με τεχνογνωσία, δεδομένα και συνεργασία, ώστε να επιταχυνθεί η εθνική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους.

Σας ευχαριστώ.

Ελίνα Παπασπυροπούλου

Γενική Διευθύντρια

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος