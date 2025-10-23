Tολούμης (Siemens): Κάθε μέρα που καθυστερούμε στην εφαρμογή του ΑΙ χάνουμε χρήματα

Στους τρόπους που η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα σύγχρονα μοντέλα της έχουν μεταβάλει την παγκόσμια και εγχώρια κτηματαγορά, αλλά και τους κινδύνους που υπάρχουν από την απρόσεκτη ή την ελάχιστη εφαρμογή της στον ευρύτερο κλάδο εστίασε η ενότητα με εκπροσώπους γνωστών εταιρειών και καθηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Για τους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης που φέρνουν τεράστιες αλλαγές σε επιμέρους τομείς στα ακίνητα μίλησε η κυρία Eιρήνη Γάλλου, Senior Partner, Head of Specialist Modelling Group, Foster + Partners. Κατά την ίδια, μηχανικοί, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες προσπαθούν να δουν εντατικά τα τελευταία χρόνια τί μπορούν να αξιοποιήσουν από την τεχνητή νοημοσύνη και πως μπορούν να την εντάξουν σε επενδύσεις, ωστόσο είναι ακόμα δύσκολο να γίνονται μακροχρόνιες προβλέψεις για μια επένδυση, ακόμα και μέσω ΑΙ.

Σε σχέση με τον τουριστικό κλάδο, όπως ανέφερε ο Dr. Matteo Borghi, Assoc. Professor in Entrepreneurship and Innovation, Henley Business School η τεχνητή νοημοσύνη το τελευταίο διάστημα είναι παντού, από τις λίστες δεδομένων μέχρι και το ρομπότ εξυπηρέτησης σε ένα ξενοδοχείο που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και λειτουργεί ακόμα και ως consierge. Για τον κ. Borghi, η κεντρική ιδέα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το πόσο μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την αξία της κάθε εταιρείας προς τον πελάτη.

Η ταχύτητα της επεξεργασίας των δεδομένων που φέρνει το ΑΙ είναι καθοριστική για τον κ. Νίκο Πατσιόγιαννη, Co-founder & COO, Prosperty, καθώς πλέον μπορεί να παρέχει έναν γρήγορο τρόπο για ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, κάτι που είναι κρίσιμο στον τομέα των ακινήτων, καθώς οι τελικές συναλλαγές προέρχονται μετά από μελέτη και τη διασταύρωση πολλών και διαφόρων πληροφοριών που αφορούν ένα οίκημα. Για τον ίδιο, τα μοντέλα ΑΙ συνεχώς βελτιώνονται και συνδέονται με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί η εταιρεία, ενώ αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά σε αγοραπωλησίες μεγάλων εμπορικών γραφείων και ακινήτων σε σχέση με πιο μικρά οικήματα.

Για ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όπου συναντιούνται τα ενισχυμένα μοντέλα του ΑΙ έκανε λόγο ο κ. Χάρης Τολούμης, Country Head of Buildings Business Unit, Siemens, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα φέρει τόσο σαρωτικές αλλαγές, όσο δεν συνέβησαν τα προηγούμενα πενήντα.

Ειδικά στον τομέα των ακινήτων, το ΑΙ μπορεί να παρέχει πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα βελτιώσουν την αξία τους και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, ακόμα και να ‘’διαβάσει’’ σε σύντομο χρόνο κείμενα και συμβόλαια προηγούμενων δεκαετίων που θα δομήσουν δυναμικές βάσεις δεδομένων. «Στην Ευρώπη ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι δεν καινοτομούμε, κάθε μέρα που καθυστερούμε την εφαρμογή του ΑΙ, χάνουμε χρήματα. Αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τα δεδομένα της κατοικίας, μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα» υποστήριξε.

Κλείνοντας, στην εισήγησή του, ο κ. Λευτέρης Σέργιος, Group Head of Data, Resolute Cepal Greece ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στο πως γίνεται η χρήση του ΑΙ από τις εταιρείες και η εφαρμογή του να διέπεται καταρχήν από ασφάλεια για τα δεδομένα.

Ωστόσο, επισήμανε τις δυνατότητες που δίνει το ΑΙ σε σχέση με πρωτότυπα σχέδια και προσωποιημένα έργα, τονίζοντας, όμως, ότι υπάρχει διαφορά στο πως το εντάσσει σε μια λειτουργία ένας ερευνητής και πώς τελικά το αξιοποιεί ο καταναλωτής.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Tάσος Κοτζαναστάσης, Managing Director, 8G

Group.