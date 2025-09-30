Σε νέα εποχή ανάπτυξης ατενίζοντας από θέση κορυφής την αγορά μπαίνει ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα προβλέψιμες ροές 1,2 δισ., κατέχοντας σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα.

Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αν και δεν ήταν υπολογισμένη όταν ο Αλέξανδρος Εξάρχου παρουσίαζε, λιγότερο από έναν χρόνο πριν, τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και το όραμά του για τον Όμιλο AKTOR, αποτελεί case study ως η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του, που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, παρά το μέγεθος της εξαγορασθείσας και της πολυπλοκότητας του deal, και εξασφαλίζει μελλοντικές ροές 1,2 δισ. σε βάθος χρόνου. Παράλληλα ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση.

Η απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτέλεσε για τον Όμιλο AKTOR, ένα δυνατό στοίχημα αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την είσοδό της σε νέα τροχιά ανάπτυξης, εξασφαλίζοντάς του παράλληλα ισότιμα μια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο των κατασκευών, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο κύκλο στον κλάδο των υποδομών, ο οποίος σηματοδοτεί τη δραστική ισχυροποίησή του και συνοδεύεται από μία σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον, αφού του εξασφαλίζει ισχυρές και προβλέψιμες ροές στην πορεία του προς το αύριο.

Πλέον, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και δρομολογημένες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί το υγιέστερο κι ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα με τις αναμενόμενες ροές, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, που αναμένεται να ξεπεράσουν το €1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, να λειτουργούν καταλυτικά, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Η εξαγορά, παράλληλα, σηματοδοτεί την απόκτηση πρόσβασης για τον όμιλο AKTOR σε διευρυμένες ευκαιρίες στην αγορά, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR είτε απευθείας, είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Επιπλέον, ο Όμιλος αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%. Από την περίμετρο της συναλλαγής εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.

Εξάλλου, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, δημιουργούνται σημαντικές συνέργειες καθώς ενισχύονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς, σε Ελλάδα και εξωτερικό.



Την σημασία της εξαγοράς σκιαγραφεί με τη δήλωσή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, τονίζοντας ότι: «Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου μας. Συγκροτούμε το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα μας, το οποίο θα μας ενισχύσει καταλυτικά και θα επιταχύνει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προσφέροντας σταθερές και προβλέψιμες ροές για το μέλλον και διασφαλίζοντας ικανά έσοδα για την εποχή όπου οι ευκαιρίες της παραδοσιακής αγοράς των κατασκευών θα είναι μικρότερες».



Και ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε επιτυχώς όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχαμε θέσει ως στόχο. Υλοποιούμε με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα το πλάνο μας για το μέλλον και οικοδομούμε έναν ισχυρό επιχειρηματικό Όμιλο, με επενδύσεις σε νέα πεδία, που δημιουργούν αξία για τους μετόχους μας. Η νέα εποχή για τον Όμιλό μας έχει ξεκινήσει και είναι χαρά μας που η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί πλέον μέρος της AKTOR».

Ο χάρτης του χαρτοφυλακίου συμμετοχών

Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» (45%) και «Πυλία Οδός» (100%) που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value €374,3 εκατ., αναλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις δανειακές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €194,6 εκατ.