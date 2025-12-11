Τι σημαίνει για την Τιτάν η εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Τουρκία

Στις αρχές Νοεμβρίου στο Investor day της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν η διοίκηση είχε ξεκαθαρίσει τη στρατηγική της μέχρι το 2029. Όπως εξήγησε, λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών ο όμιλος τα επόμενα χρόνια θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει κεφάλαια άνω των 3 δισ. για επενδύσεις, εκ των οποίων το 37% (1,1 δισ. ευρώ) θα αξιοποιηθεί για νέες εξαγορές.

Έτσι, η ελληνική πολυεθνική θα είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει τη γεωγραφική της παρουσία και να επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε σήμερα την εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου.

Η εξαγορά έχει τριπλή σημασία για την ελληνική εταιρεία: Πρώτον από μόνη της η ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης εμφανίζει μια σταθερή ζήτηση για τσιμέντο σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Τουρκίας όπου παρατηρούνται αυξομειώσεις. Δεύτερον, η μονάδα έχει άμεση πρόσβαση σε λιμάνια γεγονός που θα βοηθήσει την Τιτάν να εξάγει ποσότητες προς τις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί από το 2026 αυξάνονται οι ταρίφες στην ΕΕ για δικαιώματα CO2 και η εξαγωγή προς τις ΗΠΑ όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις θα αποτελέσει μια συμφέρουσα διέξοδο για την ελληνική εταιρεία.

Τρίτον, υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα η οποία θα ευνοήσει την εταιρεία να προμηθεύει τσιμέντο και την Ουκρανία ενόψει της ανοικοδόμησης της χώρας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για τη Συρία και τη Γάζα που βρίσκονται πολύ κοντά στην Τουρκία.

Η μονάδα είναι κερδοφόρα και σύμφωνα με την Τιτάν θα συνεισφέρει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων, κέρδη ebitda άνω των 50 εκατ. δολαρίων και θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το 2026, με περαιτέρω βελτίωση να αναμένεται στα επόμενα χρόνια χάρη σε συνέργειες.

Το τίμημα της συναλλαγής για την εξαγορά του 100% των μετοχών του εργοστασίου ανέρχεται σε περίπου 190 εκατ. δολάρια και η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών και διοικητικών εγκρίσεων.

Στο 9μηνο η Τιτάν πέτυχε ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας 474 εκατ. ευρώ με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται στο μισό στα 302 εκατ. ευρώ από 622 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024. Ο όμιλος δεν έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης δανεισμού μέχρι το τέλος του 2027 και η μόχλευση βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε μόλις στα 302 εκατ. ευρώ παρά τις επενδύσεις 185 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος 3 ευρώ ανά μετοχή μέσα στη χρονιά.