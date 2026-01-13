Τι φέρνει το 2026 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Συνεχίζει το σερί των θετικών απολογισμών ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κλείνοντας το 2025 ως μία από τις πιο καθοριστικές χρονιές στην ιστορία του. Μια χρονιά που συνδύασε ρεκόρ επιβατικής κίνησης, διεθνείς διακρίσεις, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, θεσμικές αλλαγές στη διοίκηση και, κυρίως, την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων που μετατοπίζουν το «Ελευθέριος Βενιζέλος» από έναν επιτυχημένο κόμβο σε έναν αερολιμένα νέας γενιάς.

Το 2026 δεν έρχεται ως απλή συνέχεια. Έρχεται ως χρονιά μετάβασης. Με νέα διοίκηση, με έργα άνω του 1 δισ. ευρώ σε εξέλιξη, με την επέκταση του κύριου αεροσταθμού να περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση και με τον ΔΑΑ να επιχειρεί κάτι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή αύξηση χωρητικότητας…να επανασχεδιάσει συνολικά το μοντέλο λειτουργίας του.

Η εικόνα της κίνησης

Η ισχυρή θερινή περίοδος, η εντυπωσιακή άνοδος των διεθνών γραμμών και η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας έφεραν το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ. Το αεροδρόμιο της Αθήνας εξυπηρέτησε περίπου 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, αριθμός που το κατατάσσει στα κορυφαία περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτόξευση των υπερατλαντικών πτήσεων. Η Αθήνα συνδέεται πλέον απευθείας με εννέα πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με περισσότερες από 100 εβδομαδιαίες συχνότητες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικής πύλης εισόδου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οικονομικές επιδόσεις: Αύξηση εσόδων και σταθερή κερδοφορία

Σε οικονομικό επίπεδο, ο ΔΑΑ ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του 2025 με αυξημένα έσοδα στα 526,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα τόσο από την αυξημένη επιβατική κίνηση όσο και από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τελών που εφαρμόστηκε από τις αρχές του έτους.

Το δίπολο αεροπορικών και μη αεροπορικών δραστηριοτήτων λειτούργησε αποτελεσματικά, με τα εμπορικά έσοδα να εμφανίζουν ισχυρή άνοδο, παρά τις προσωρινές επιπτώσεις από τα έργα υποδομής. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω μισθολογικών αυξήσεων, ενεργειακού κόστους και υψηλότερων δικαιωμάτων, άσκησε πίεση στην τελική γραμμή.

Παρά ταύτα, ο ΔΑΑ διατήρησε υψηλά περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ευρωπαϊκή αναγνώριση

Μία από τις λιγότερο «ορατές», αλλά στρατηγικά πιο σημαντικές επιτυχίες του 2025 ήταν η ολοκλήρωση του έργου που αφορά τη μετεξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλών επιδόσεων εντός του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα πολυετές, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα, που εντάσσεται στο όραμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο το αεροδρόμιο συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες, παρόχους εναέριας κυκλοφορίας και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η υιοθέτηση προηγμένων μοντέλων λειτουργίας, η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και η ενίσχυση της συνεργατικής διαχείρισης απόδοσης βελτιώνουν τη συνολική αποτελεσματικότητα του δικτύου, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμίζουν την εμπειρία επιβατών και αεροπορικών εταιρειών.

Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε διεθνώς, με τον ΔΑΑ να λαμβάνει διάκριση “Highly Commended” στα Βραβεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ACI Europe 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Βιωσιμότητα

Το 2025 σηματοδότησε την ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου κύκλου στον τομέα της βιωσιμότητας. Πρωτοπόρος στον τομέα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσίασε, σε μια εορταστική εκδήλωση, πώς κατάφερε να φτάσει 25 χρόνια νωρίτερα τον ευρωπαϊκό στόχο για net zero το 2050. Αυτός είναι και ο λόγος της ονομασίας Route 2025.

Η στρατηγική Net Zero, ο εξηλεκτρισμός του στόλου, η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων και η συμμετοχή σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το STARGATE, τοποθετούν τον ΔΑΑ στην αιχμή της πράσινης μετάβασης. Σημειωτέον, ότι με την ολοκλήρωση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού, ο ΔΑΑ καλύπτει το σύνολο των ηλεκτρικών του αναγκών από ιδιοπαραγόμενη ενέργεια, καθιστώντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» πρωτοπόρο στον ευρωπαϊκό αεροδρομιακό κλάδο.

Αλλαγή σκυτάλης

Το 2025 ήταν και η χρονιά που σηματοδότησε το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου στη διοίκηση. Ο Γιάννης Παράσχης, μετά από 19 χρόνια στο τιμόνι του αεροδρομίου, παρέδωσε μια εταιρεία ισχυρή, διεθνώς αναγνωρισμένη και στρατηγικά θωρακισμένη.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, τη διοίκηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Καλλιμασιάς, ένα στέλεχος που γνωρίζει τον οργανισμό εκ των έσω και καλείται να οδηγήσει τον ΔΑΑ στη πιο δημιουργική φάση της ιστορίας του.

Το 2026 δεν θα είναι μια «εύκολη» χρονιά. Θα είναι η χρονιά που ξεκινούν οι μεγάλες κατασκευές, που ο κύριος αεροσταθμός επεκτείνεται και που η εμπειρία επιβατών δοκιμάζεται προσωρινά για να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα.

Στο τέλος αυτής της διαδρομής δεν θα υπάρχει απλώς ένα μεγαλύτερο αεροδρόμιο, αλλά ουσιαστικά ένα νέο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σχεδιασμένο για τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.