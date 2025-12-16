Τι αναφέρει η Cetracore-Jetoil για την αναστολή λειτουργίας της, λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία

Η Cetracore-Jetoil εξέδωσε την Τρίτη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της εταιρείας, «η Cetracore-JetOil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ενημερώνει πως έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2025 προσθήκης του κ. Murtaza Ali Lakhani, πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, στην Απόφαση (ΕΕ) 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες.

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της Cetracore–JetOil με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επαναλειτουργία της, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Cetracore–JetOil καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των πελατών και των εργαζομένων της, και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν σχετικές εξελίξεις» καταλήγει η εταιρεία.